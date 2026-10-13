Méregdrága a gázolaj, de a magyar dízelfogyasztás 10 százalékát küldi Ukrajnába Kapitány István

Kapitány István erre úgy reagált, hogy nagyjából jók az említett adatok, vagyis 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé Szerinte azonban az is fontos, hogy miképpen történik ez. A tárcavezető ennek kapcsán elmondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel. 50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.

Vagyis százmillió liter érkezik Szlovákiából, ugyancsak a Slovnafttól nekünk, amit mi használunk. Ez a magyar import egyik legjelentősebb része és a legbiztosabb része – reagált Kapitány István az ellenzéki képviselő felvetéseire.



