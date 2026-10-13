Rendkívüli

Méregdrága a gázolaj, de a magyar dízelfogyasztás 10 százalékát küldi Ukrajnába Kapitány István

Rendkívüli

Tarr Zoltánék megszólaltak a Terror Háza visszahívott könyveiről

Méregdrága a gázolaj, de a magyar dízelfogyasztás 10 százalékát küldi Ukrajnába Kapitány István

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Dízelhiány fenyegeti Ukrajnát, és miközben Magyarországon méregdrága a dízel, még az ukránoknak is küldünk belőle, méghozzá a magyar fogyasztás 10 százalékát, és ezt Kapitány Istvánnak is jóvá kell hagynia. A havi nagyjából 50 ezer tonnás mennyiség a Slovnafttól érkezik hazánkba, és ez megy tovább keleti szomszédunkhoz.

Fischer Patrícia
2026. 10. 13. 10:26
Illusztráció Fotó: Vémi Zoltán

Kapitány István erre úgy reagált, hogy nagyjából jók az említett adatok, vagyis 40-50 ezer tonna áru megy Ukrajna felé  Szerinte azonban az is fontos, hogy miképpen történik ez. A tárcavezető ennek kapcsán elmondta, hogy ez a mennyiség a Slovnaftól jön. A Mol egy regionális olajvállalat Európa szívében, azzal a lehetőséggel, hogy a Slovnaft-finomító Pozsonyban, a Dunai-finomító Magyarországon termel. 50 ezer tonna érkezik úgy átlagban Szlovákiából, és ez Magyarországon keresztül, vezetéken kerül el Ukrajnába.

Vagyis százmillió liter érkezik Szlovákiából, ugyancsak a Slovnafttól nekünk, amit mi használunk. Ez a magyar import egyik legjelentősebb része és a legbiztosabb része – reagált Kapitány István az ellenzéki képviselő felvetéseire.


 

dízelszállításUkrajnaKapitány IstvánSlovnaftSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Sebestyén Géza
idezojelekkata

Az új kata többet árthat, mint amennyit használ

Sebestyén Géza avatarja

A kisvállalkozók terheinek csökkentése vonzó cél, ám ami az egyes vállalkozóknak előnyös, az nem feltétlenül használ a gazdaság egészének.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu