Szerdán hallgatják meg a parlamentben az aranykonvojügy miatt lemondott volt főügyészt

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Szerdán a parlament végrehajtási visszaéléseket vizsgáló bizottsága elé áll Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség korábbi vezetője, akit Toroczkai László bizottsági elnök soron kívül idézett be. A volt főügyész korábban azzal vádolta meg a Legfőbb Ügyészséget, hogy politikai nyomásra akadályozta az aranykonvojügy nyomozását, az ügyészség azonban visszautasította az állításait. Fürcht ellen időközben újabb fegyelmi eljárás indult, ügyészi állásából pedig felfüggesztették.

Pámer Dávid
2026. 10. 21. 5:05
A volt főügyészt nemrég függesztették fel ügyészi állásából. Fotó: Mirkó István

A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht nem mond igazat 

Fürcht Pál szeptember végén közzétett nyílt levélben azt írta: az ügyészek már májusban arra a következtetésre jutottak, hogy az ügyet a politika kreálta. 

Március 3-án Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én fogják el az ukrán pénzszállítókat. Fürcht Pál szerint az aranykonvoj ügyben őt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után. Orbán ugyanakkor többször is arról beszélt, hogy ő nem adott ilyen utasítást, hanem a hatóságok tették a dolgukat "Európa legnagyobb korrupciós ügyében". A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht Pál tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról.

központi nyomozó főügyészségFürcht Pálukrán aranykonvojSzóljon hozzá!

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Hegyi Zoltán
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Energia

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Miközben idehaza sorozatban potyognak lefelé a hazug ígéretek a megtelt padlásról, a nagyvilágban áramlik az energia, és pontosan azok a folyamatok zajlanak, amiket jó előre látni lehetett.

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