Szerdán hallgatják meg a parlamentben az aranykonvojügy miatt lemondott volt főügyészt

A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht nem mond igazat

Fürcht Pál szeptember végén közzétett nyílt levélben azt írta: az ügyészek már májusban arra a következtetésre jutottak, hogy az ügyet a politika kreálta.

Március 3-án Orbán Viktor miniszterelnök adta ki a feladatot a titkosszolgálatnak, hogy március 5-én fogják el az ukrán pénzszállítókat. Fürcht Pál szerint az aranykonvoj ügyben őt megkerülve, informális nyomásgyakorlással érte el a Legfőbb Ügyészség, hogy ne nyomozzanak a magyar titkosszolgálat után. Orbán ugyanakkor többször is arról beszélt, hogy ő nem adott ilyen utasítást, hanem a hatóságok tették a dolgukat "Európa legnagyobb korrupciós ügyében". A Legfőbb Ügyészség szerint Fürcht Pál tényszerűen valótlanságokat állított az ügyek politikai befolyásolásáról.