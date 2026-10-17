Uniós pénzből készült a botrányos társasjáték

A kezdeményezés nem merül ki pályázati pénzek szétosztásában. Kifejezett célja, hogy a vidéki civil szervezetek pénzügyileg stabilabbá, szervezettebbé, ismertebbé és az érdekérvényesítés területén hatékonyabbá tegye. Ennek érdekében működési támogatást, szakmai mentorálást, képzéseket, kommunikációs segítséget, szervezetfejlesztést és rendszeres hálózati találkozókat is biztosítanak. A Hatókör program keretében 16 vidéki szervezet kapott egyenként 60 ezer eurót három évre, míg a Helyben ható pályázatban 24 szervezet részesült egyenként 30 ezer eurós támogatásban. A támogatottak között fő profiljukat tekintve környezetvédő, szociális, oktatási, jogvédő és közösségfejlesztő szervezetek egyaránt megtalálhatók.

A program politikai-társadalmi szemléletét nem kell találgatni, hiszen az Aspektus Csoport maga is részletesen kifejti a pályázati felhívásban.

Álláspontjuk szerint az elmúlt évtizedben Magyarországon rendszerszinten leépült a demokrácia, az uniós értékek kormányzati megkérdőjelezése pedig rontotta az alapjogok társadalmi ismeretét.

A támogatásokból kifejezetten progresszív társadalmi célokat szolgáló projektek is megvalósulnak. Az Aspektus+ nyertesei között szerepel például a Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért, amely 30 ezer eurót kapott a Szeged Pride elnevezésű projektjére. A 2026 januárjában indult program a helyi LMBT-közösség láthatóságának növelését, a Pride-felvonulást és a hozzá kapcsolódó Szivárvány Hét rendezvényeit szolgálja.

Az alapítvány a Pécs Pride mellett is nyilvánosan kiállt:

Nyirati András, a szervezet elnöke már 2022-ben a felvonulás és az LMBT-közösség társadalmi elfogadása mellett szólalt fel.