Uniós pénzből készült a botrányos társasjáték

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Az Emberség Erejével Alapítvány ott kezdett el „netvörkölni” külföldi finanszírozással közvetlenül a választások előtt, ahol a korábbi szivárványkoalíciók képtelenek voltak labdába rúgni a Fidesz-szel szemben - vette észre a Tűzfalcsoport.

Czirják Imre
2026. 10. 17. 17:39

Ennek előzményei a 2024-es beszámolóban is megtalálhatók. A szervezet a German Marshall Fund Engaging Central Europe programjának magyarországi partnereként több tucat vidéki civil szervezet és informális közösség támogatásában vett részt az EE. Az Inkubátor programban 17, az Inkubátor+ programban 20 szervezetet vagy csoportot segítettek, a Katalizátor programban pedig további 20 szervezet valósított meg projekteket. Az alapítvány emellett a National Endowment for Democracy (NED) ernyője alát tartozó National Democratic Institute támogatásával az állampolgári nevelés lehetőségeit vizsgálta, a Sigrid Rausing Trust segítségével pedig civil gyakornoki programot szervezett. 

Ez utóbbi rendszeresen feltűnik a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózata álltal pénzel szervezetek társfinanszírozójaként.

Az Emberség Erejével legnagyobb vállalkozása a 2025-ben, vagyis az országgyűlési választások előtt egy évvel elindított Aspektus+ regionális támogatási program, amelynek keretében a pécsi alapítványnak a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületével, a miskolci Dialóg Egyesülettel és a szegedi Motiváció Oktatási Egyesülettel együtt kellett megkezdenie egy vidéki hálózat kiépítését. A négyéves, 2029 februárjáig tartó program 2,96 millió eurós uniós támogatásból, vagyis megközelítőleg egymilliárd forintos nagyságrendű forrásból valósul meg. Ebből részesült az EE is, amely a 2025-ös beszámolója szerint az Aspektus Csoport vezetőjeként koordinálja a programot.

A kezdeményezés nem merül ki pályázati pénzek szétosztásában. Kifejezett célja, hogy a vidéki civil szervezetek pénzügyileg stabilabbá, szervezettebbé, ismertebbé és az érdekérvényesítés területén hatékonyabbá tegye. Ennek érdekében működési támogatást, szakmai mentorálást, képzéseket, kommunikációs segítséget, szervezetfejlesztést és rendszeres hálózati találkozókat is biztosítanak. A Hatókör program keretében 16 vidéki szervezet kapott egyenként 60 ezer eurót három évre, míg a Helyben ható pályázatban 24 szervezet részesült egyenként 30 ezer eurós támogatásban. A támogatottak között fő profiljukat tekintve környezetvédő, szociális, oktatási, jogvédő és közösségfejlesztő szervezetek egyaránt megtalálhatók.

A program politikai-társadalmi szemléletét nem kell találgatni, hiszen az Aspektus Csoport maga is részletesen kifejti a pályázati felhívásban. 

Álláspontjuk szerint az elmúlt évtizedben Magyarországon rendszerszinten leépült a demokrácia, az uniós értékek kormányzati megkérdőjelezése pedig rontotta az alapjogok társadalmi ismeretét.

A támogatásokból kifejezetten progresszív társadalmi célokat szolgáló projektek is megvalósulnak. Az Aspektus+ nyertesei között szerepel például a Partiscum Egyesület a Szegedi LMBT Közösségért, amely 30 ezer eurót kapott a Szeged Pride elnevezésű projektjére. A 2026 januárjában indult program a helyi LMBT-közösség láthatóságának növelését, a Pride-felvonulást és a hozzá kapcsolódó Szivárvány Hét rendezvényeit szolgálja. 

Az alapítvány a Pécs Pride mellett is nyilvánosan kiállt:

 Nyirati András, a szervezet elnöke már 2022-ben a felvonulás és az LMBT-közösség társadalmi elfogadása mellett szólalt fel.

A pécsi alapítvány nemzetközi kapcsolatépítésének másik fontos terepe a 2022 óta évente megrendezett (Re)Building Democracy konferencia. A találkozón közép- és kelet-európai civil szervezetek, támogatásosztók, alapítványok és szakértők vitatják meg, hogyan erősíthetőek meg úgymond ellenszélben is az NGO-k. Az EE saját honlapján a térség demokratikus visszaeséséből indul ki, és külön hangsúlyozza, hogy a vidéken működő kisebb szervezetek fokozottan függnek a helyi és országos hatalomtól. „A folyamat veszélyeit felismerve a nagyobb donorok növekvő hangsúlyt fektetnek a kapacitásfejlesztő tevékenységek támogatására a vidéki régiókban” – olvasható a szervezet honlapján. Hogy kik azok a nagy donorok, arról fentebb már írtunk, de a 2025-ös konferencia leírásában további ismerős nevekkel találkozhatunk. A Pécsett megrendezett esemény szervezőtársai a NIOK Alapítvány, az Ökotárs Alapítvány, a Civil Kollégium Alapítvány volt az Aspektus Csoport mellet. Az esemény támogatói között között pedig Brüsszelen túl a Friedrich Naumann Alapítvány és a Civitates is megjelent.

A konferencia fő vállalása, hogy segíti a különböző országokban működő szervezetek, donorok és szakértők közötti kapcsolatépítést, a tapasztalatcserét és az együttműködések kialakítását. Ugyanezt szolgálják az Aspektus+ képzései, mentorprogramjai és regionális találkozói is. A végeredmény nem csupán egy-egy finanszírozott program, hanem hosszabb távon működő, egymással kapcsolatban álló vidéki civil közösségek hálózata lehet. 

Vagyis az EE ott kezdett el „netvörkölni” külföldi finanszírozással közvetlenül a választások előtt, ahol a korábbi szivárványkoalíciók képtelenek voltak labdába rúgni a Fidesz-szel szemben.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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