Uniós pénzből készült a botrányos társasjáték

Ennek előzményei a 2024-es beszámolóban is megtalálhatók. A szervezet a German Marshall Fund Engaging Central Europe programjának magyarországi partnereként több tucat vidéki civil szervezet és informális közösség támogatásában vett részt az EE. Az Inkubátor programban 17, az Inkubátor+ programban 20 szervezetet vagy csoportot segítettek, a Katalizátor programban pedig további 20 szervezet valósított meg projekteket. Az alapítvány emellett a National Endowment for Democracy (NED) ernyője alát tartozó National Democratic Institute támogatásával az állampolgári nevelés lehetőségeit vizsgálta, a Sigrid Rausing Trust segítségével pedig civil gyakornoki programot szervezett.
Ez utóbbi rendszeresen feltűnik a Soros György Nyílt Társadalom Alapítványok (OSF) hálózata álltal pénzel szervezetek társfinanszírozójaként.
Az Emberség Erejével legnagyobb vállalkozása a 2025-ben, vagyis az országgyűlési választások előtt egy évvel elindított Aspektus+ regionális támogatási program, amelynek keretében a pécsi alapítványnak a debreceni Alternatív Közösségek Egyesületével, a miskolci Dialóg Egyesülettel és a szegedi Motiváció Oktatási Egyesülettel együtt kellett megkezdenie egy vidéki hálózat kiépítését. A négyéves, 2029 februárjáig tartó program 2,96 millió eurós uniós támogatásból, vagyis megközelítőleg egymilliárd forintos nagyságrendű forrásból valósul meg. Ebből részesült az EE is, amely a 2025-ös beszámolója szerint az Aspektus Csoport vezetőjeként koordinálja a programot.