Borítókép: Velkey György és Rózsa András (Forrás: Facebook)
„Zugló jól járt” – ezt mondta a polgármester Magyar Péter államtitkárának egymilliós irodabérletéről
Rózsa András zuglói polgármester videóban reagált az Ellenpólus cikkére, amely szerint az Országgyűlés Hivatala a piaci árnál jóval magasabb összegért bérel irodát a kerület önkormányzatától Velkey György parlamenti államtitkár számára. A polgármester szerint Zugló jól járt a megállapodással, ugyanakkor a bérleti szerződés adatait közérdekű adatigénylés nyomán adták ki.
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