A piaci ár duplájáért bérlik Velkey György zuglói irodáját, az önkormányzat járhat jól a végén
Az Országgyűlés Hivatala kiadta Velkey György irodabérleti szerződését, amely alapján a Rózsa András vezette Zuglói Önkormányzattól bérelhetik a parlamenti államtitkár irodáit – számol be az Ellenpólus. Korábban már kiderült, hogy a kiugróan magas bérleti díj havi 1.040.148 Ft. Viszonyításként az ingatlan.com-on meghirdetett hasonló méretű irodák 350-400 ezer, maximum 500 ezer forintba kerülnek havonta a kerületben. Ezzel a ciklus végéig megközelítőleg 45 millió forintnyi közpénzt juttathatnak a kampányban egyértelműen a Tisza Párt mellé álló és azóta is velük szövetséges Rózsa András önkormányzatának.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en