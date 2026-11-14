A bírálatokból Karácsony Gergelynek is jutott. Soproni továbbra is árulásnak tartja a kerületek feje fölött kötött parkolási megállapodást, amely Terézvárost évente mintegy egymilliárd forintos bevételtől foszthatja meg. A főpolgármesterrel megrendült bizalmat pedig egy félrelépés utáni helyzethez hasonlította: „Egy megcsalás után azért elég nehéz helyreállítani a bizalmat.”
„Bekoffeinezett tinédzser” – már a Tiszára szavazó polgármester is kiosztotta Magyar Pétert
Rossz döntés volt kétharmados hatalmat adni a Tiszának, a kormány nem ért az önkormányzatokhoz, Magyar Péter pedig úgy viselkedik, mint egy túlpörgött kamasz – erről beszélt Soproni Tamás. Terézváros momentumos polgármestere, aki maga is a Tiszára szavazott, ennek ellenére a miniszterelnök stílusát és hatalomgyakorlását is keményen bírálta.
Komment
Összesen 2 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en