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„Bekoffeinezett tinédzser” – már a Tiszára szavazó polgármester is kiosztotta Magyar Pétert

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Rossz döntés volt kétharmados hatalmat adni a Tiszának, a kormány nem ért az önkormányzatokhoz, Magyar Péter pedig úgy viselkedik, mint egy túlpörgött kamasz – erről beszélt Soproni Tamás. Terézváros momentumos polgármestere, aki maga is a Tiszára szavazott, ennek ellenére a miniszterelnök stílusát és hatalomgyakorlását is keményen bírálta.

Kárpáti András
2026. 11. 14. 14:42
„Bekoffeinezett tinédzser” – már a Tiszára szavazó polgármester is kiosztotta Magyar Pétert
Magyar Péter miniszterelnök viselkedését már a Tiszára szavazó Soproni Tamás is élesen bírálta. Fotó: Hatlaczki Balázs

A bírálatokból Karácsony Gergelynek is jutott. Soproni továbbra is árulásnak tartja a kerületek feje fölött kötött parkolási megállapodást, amely Terézvárost évente mintegy egymilliárd forintos bevételtől foszthatja meg. A főpolgármesterrel megrendült bizalmat pedig egy félrelépés utáni helyzethez hasonlította: „Egy megcsalás után azért elég nehéz helyreállítani a bizalmat.”

Magyar Pétersoproni tamásországgyűlés

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