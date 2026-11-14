„Bekoffeinezett tinédzser” – már a Tiszára szavazó polgármester is kiosztotta Magyar Pétert

A bírálatokból Karácsony Gergelynek is jutott. Soproni továbbra is árulásnak tartja a kerületek feje fölött kötött parkolási megállapodást, amely Terézvárost évente mintegy egymilliárd forintos bevételtől foszthatja meg. A főpolgármesterrel megrendült bizalmat pedig egy félrelépés utáni helyzethez hasonlította: „Egy megcsalás után azért elég nehéz helyreállítani a bizalmat.”