Belső vizsgálatot rendelt el az aranykonvoj ügyében az új legfőbb ügyész

A korábbi ügyek elhúzódását is vizsgálják

Fejes Péter kitért arra is, hogy a korábbi eljárások esetében megvizsgálják, milyen okok vezettek az ügyek elhúzódásához. A szakmai szempontokat szintén értékelni fogják, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ügyészség lehetőségei sem korlátlanok.

A szervezet előtt álló egyik legnagyobb kihívás a korábbi kormányzati tevékenységgel összefüggésben érkező feljelentések feldolgozása. A legfőbb ügyész szerint az ügyészség jelenlegi létszáma és infrastruktúrája nincs felkészülve ekkora mennyiségű beadvány kezelésére.

A folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos információk kiszivárgásáról is beszélt.

Fejes Péter szerint a különböző csatornákon keresztül történő információszivárgás teljes mértékben nem zárható ki, ugyanakkor az ügyészség rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel felléphet az ilyen esetek ellen. Hozzátette: az intézmény számára az lenne a legkedvezőbb, ha bizonyos büntetőeljárások nem a nyilvánosság előtt, párhuzamosan zajlanának.