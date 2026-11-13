Belső vizsgálatot rendelt el az aranykonvoj ügyében az új legfőbb ügyész

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Belső vizsgálatot indított az aranykonvoj ügyében Fejes Péter, aki szerint az eset nem rendszerszintű problémára, hanem egyedi hibákra világít rá. Az új legfőbb ügyész a Kossuth Rádióban arról is beszélt, hogy átalakítások várhatók az ügyészségen, húsz új fogalmazói állást nyitnak meg, és a korábbi eljárások elhúzódását is felülvizsgálják.

Gábor Márton
2026. 11. 13. 8:59
Belső vizsgálatot rendelt el az aranykonvoj ügyében az új legfőbb ügyész
A TEK márciusban csapott le az ukrán aranykonvojra. Forrás: TEK

A korábbi ügyek elhúzódását is vizsgálják

Fejes Péter kitért arra is, hogy a korábbi eljárások esetében megvizsgálják, milyen okok vezettek az ügyek elhúzódásához. A szakmai szempontokat szintén értékelni fogják, ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy az ügyészség lehetőségei sem korlátlanok.

A szervezet előtt álló egyik legnagyobb kihívás a korábbi kormányzati tevékenységgel összefüggésben érkező feljelentések feldolgozása. A legfőbb ügyész szerint az ügyészség jelenlegi létszáma és infrastruktúrája nincs felkészülve ekkora mennyiségű beadvány kezelésére.

A folyamatban lévő eljárásokkal kapcsolatos információk kiszivárgásáról is beszélt. 

Fejes Péter szerint a különböző csatornákon keresztül történő információszivárgás teljes mértékben nem zárható ki, ugyanakkor az ügyészség rendelkezik olyan eszközökkel, amelyekkel felléphet az ilyen esetek ellen. Hozzátette: az intézmény számára az lenne a legkedvezőbb, ha bizonyos büntetőeljárások nem a nyilvánosság előtt, párhuzamosan zajlanának.

Borítókép: Letartóztatások az aranykonvoj ügyben (Forrás: Facebook)

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A kormányzás szempontjából a felülvizsgálat nagyon „fontos” tevékenység. Kijelenthetjük, hogy a Tisza-kormány a felülvizsgálatok kormánya.

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