A legfőbb ügyészi tisztségről kedden szavazhat az Országgyűlés. A Magyar Nemzet korábbi értesülései alapján tehát a Tisza-frakció álláspontja már a hivatalos bejelentés előtt körvonalazódott: Fejes Péter megválasztását támogatni fogják.
Igazunk lett: a Tisza-frakció megszavazza Fejes Pétert legfőbb ügyésznek
Magyar Péter hétfői bejelentése megerősítette a Magyar Nemzet korábbi értesülését: a Tisza-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását. Lapunk már a múlt héten arról írt, hogy a párt képviselői várhatóan igennel szavaznak a köztársasági elnök jelöltjére.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)
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