Rendkívüli

Ukrajnába költöztetik a sárvári gyár termelésének egy részét? Megszólalt a kormány

Rendkívüli

Visszavonatná a Fidesz a Tisza-kormány költségvetési javaslatát

Igazunk lett: a Tisza-frakció megszavazza Fejes Pétert legfőbb ügyésznek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Magyar Péter hétfői bejelentése megerősítette a Magyar Nemzet korábbi értesülését: a Tisza-frakció támogatja Fejes Péter legfőbb ügyésszé választását. Lapunk már a múlt héten arról írt, hogy a párt képviselői várhatóan igennel szavaznak a köztársasági elnök jelöltjére.

Gábor Márton
2026. 11. 02. 12:11
Igazunk lett: a Tisza-frakció megszavazza Fejes Pétert legfőbb ügyésznek
külső kép mp képalá Magyar Péter kormánya jelentős önkormányzati támogatásokat ígért, a benyújtott költségvetésben azonban több vállalás finanszírozása továbbra sem egyértelmű. Fotó: Hatlaczki Balázs

A legfőbb ügyészi tisztségről kedden szavazhat az Országgyűlés. A Magyar Nemzet korábbi értesülései alapján tehát a Tisza-frakció álláspontja már a hivatalos bejelentés előtt körvonalazódott: Fejes Péter megválasztását támogatni fogják.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs)

baka andrásfejes péterfrakcióországgyűlésMagyar PéterSzóljon hozzá!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekBayer Zsolt

„El fogsz pusztulni, korcsult nemzedék” (3.)

Bayer Zsolt avatarja

Én az emberi história legszerencsésebb generációjához tartozom.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu