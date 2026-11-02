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Minden jegy elkelt – különleges esttel, Kányádi Sándor verseivel készülnek a Müpában

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Bogdán Zsolt színművész és a Kaláka együttes közös estjén idézik meg Kányádi Sándor költészetét november harmadikán a Müpában. A Vannak vidékek című előadásban versek, megzenésített költemények és személyes emlékek elevenítik fel a 2018-ban elhunyt költő alakját, aki évtizedeken át szoros barátságot ápolt a zenekar tagjaival. A különleges irodalmi estre már minden jegy elkelt.

Viland Gabriella
2026. 11. 02. 11:47
Minden jegy elkelt – különleges esttel, Kányádi Sándor verseivel készülnek a Müpában
A Kaláka együttes, Radványi Balázs, Gryllus Vilmos, Huzella Péter, Gryllus Dániel 1975-ben. Fotó: Fortepan / Szabó István Gábor

Több évtizedes barátság 

Kányádi Sándor versei különleges helyet foglalnak el a Kaláka repertoárjában. Az 1969-ben alakult együttes kezdettől fogva arra törekedett, a magyar és a világirodalom költeményeit a zene segítségével is közelebb vigye a közönséghez. Műsoraikban a gyermekversek mellett a magyar költészet klasszikus és kortárs alkotásai is helyet kaptak. Kányádi költészete különösen jól illeszkedett ehhez a zenei világhoz. Verseinek ritmusa, képisége és természetes beszédmódja olyan lehetőségeket kínált a zenészeknek, amelyek révén a költemények új formában szólalhattak meg, miközben megőrizték eredeti gondolati és érzelmi tartalmukat. 

A költő és az együttes kapcsolatát azonban nem kizárólag a közös művészi munka határozta meg. A Kaláka tagjai személyesen is jól ismerték Kányádi Sándort, akinek gondolkodása és embersége maradandó hatást gyakorolt rájuk. A mostani előadás ezért személyes tisztelgés is a költő emléke előtt.

A Vannak vidékek cím az életműhöz több szálon kapcsolódik. Kányádi Sándor ilyen címmel megjelent hanglemeze 1989-ben az év hanglemeze elismerést is elnyerte. A mostani est címe így a költő előadói örökségét is felidézi.

Amikor a vers és a zene találkozik

A Müpa november harmadikai előadásában Bogdán Zsolt színművész tolmácsolásában szólalnak meg Kányádi Sándor költeményei. A kolozsvári színész előadásmódja és a Kaláka megzenésítései a szervezők szándéka szerint egységes színpadi produkcióvá állnak össze. 

A műsorban Becze Gábor nagybőgőn, Gryllus Dániel furulyákon, Gryllus Vilmos gitáron és charangón, Radványi Balázs pedig többek között mandolinon, ukulelén és brácsán működik közre. Az előadás szerkesztő-rendezője Kőváry Katalin.

A Vannak vidékek című est a Müpa Literárium Extra sorozatának része, amely az irodalom és az előadóművészet találkozására épül. A november harmadikai produkció a költő életművének felidézése mellett azt is megmutatja, hogyan élhetnek tovább a versek a zenei előadásokban, és miként válhat egy több évtizedes művészi barátság egy új színpadi est alapjává. Az előadás kedden 19 órakor kezdődik a Müpa Fesztivál Színházában, és egy szünettel várhatóan 21.15-ig tart. A rendezvény teltházas, így a közönség már nem tud jegyet váltani a budapesti estre.

 

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