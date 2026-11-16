Egyetlen szavazaton múlt a győzelem, leváltották a régi polgármestert: így alakultak az időközi választások

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A négy településen megtartott időközi önkormányzati választásokon több szoros eredmény is született. Gyöngyösmelléken mindössze egyetlen szavazat döntött, Bagaméron pedig leváltották a 2019 óta hivatalban lévő polgármestert. Álmosdon újraválasztották a korábbi településvezetőt, Borsodbótán pedig új polgármestert választottak a helyiek.

Gábor Márton
2026. 11. 16. 9:08
Egyetlen szavazaton múlt a győzelem, leváltották a régi polgármestert: így alakultak az időközi választások
Fotó: János Vajda

Újraválasztották a korábbi településvezetőt Álmosdon

A Hajdú-Bihar vármegyei Álmosdon szintén a képviselő-testület feloszlása miatt kellett időközi választást rendezni. A polgármesteri tisztségért négy független jelölt indult, köztük a korábbi településvezető, Baranya Zsolt János.

A választók végül ismét bizalmat szavaztak neki: Baranya 327 voksot kapott, ami az érvényes szavazatok 49,25 százaléka. Legfőbb kihívója, Antal Anita mindössze kilenc szavazattal maradt le, 318-an támogatták. 

Pósa Szabolcs tíz, Kárpáti Ferenc pedig kilenc szavazatot szerzett.

A részvételi arány 48,03 százalékos volt. Az önkormányzati képviselő-testület hat helyére 21 független jelölt közül választhattak a helyiek. A mandátumot Silye Zsolt, Tóth Mária, Tóth Imre, Fórián Gyula, Nyéki József és Ari Sándor szerezte meg.

A négy településen összességében valamennyi polgármesteri tisztségért független jelöltek indultak. 

Borítókép: Urnabontás az országgyűlési választáson (Fotó: Vajda János)

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