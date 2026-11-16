Egyetlen szavazaton múlt a győzelem, leváltották a régi polgármestert: így alakultak az időközi választások

Újraválasztották a korábbi településvezetőt Álmosdon

A Hajdú-Bihar vármegyei Álmosdon szintén a képviselő-testület feloszlása miatt kellett időközi választást rendezni. A polgármesteri tisztségért négy független jelölt indult, köztük a korábbi településvezető, Baranya Zsolt János.

A választók végül ismét bizalmat szavaztak neki: Baranya 327 voksot kapott, ami az érvényes szavazatok 49,25 százaléka. Legfőbb kihívója, Antal Anita mindössze kilenc szavazattal maradt le, 318-an támogatták.

Pósa Szabolcs tíz, Kárpáti Ferenc pedig kilenc szavazatot szerzett.

A részvételi arány 48,03 százalékos volt. Az önkormányzati képviselő-testület hat helyére 21 független jelölt közül választhattak a helyiek. A mandátumot Silye Zsolt, Tóth Mária, Tóth Imre, Fórián Gyula, Nyéki József és Ari Sándor szerezte meg.

A négy településen összességében valamennyi polgármesteri tisztségért független jelöltek indultak.