Borítókép: Köböl Anita kormányszóvivő (Fotó: Polyák Attila)
Köböl Anita: Nem lehet mindig azzal traktálni a választókat, hogy minden a Fidesz műve!
Köböl Anita még televíziós műsorvezetőként arról beszélt, hogy Magyar Péternek a Fidesz hibáztatása helyett konkrét politikai megoldási javaslatokkal kellene előállnia. Azóta a Tisza-kormány szóvivője lett, közösségi oldalain azonban a kormányzati tájékoztatás mellett jelentős teret kapnak a személyes és influenszerjellegű tartalmak is.
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