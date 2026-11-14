Nem feltétlenül az ingatlan tulajdonosa rendelkezett a pénzzel

A lefoglalt készpénz eredetének tisztázása mellett külön kérdés, hogy miként lehet egy konkrét személyhez kötni az összeget, ha azt nem az érintett saját ingatlanában vagy gazdasági társaságának telephelyén találják meg.

Ifjabb Lomnici Zoltán szerint

a büntetőjogi vagyonelkobzás szempontjából nem kizárólag a polgári jog szerinti formális tulajdonjog a mérvadó.

A döntő kérdés az, hogy ki rendelkezett ténylegesen a vagyonnal, ki birtokolta, ki rendelkezett az elrejtéséről, illetve ki húzott belőle hasznot. A helyszín tulajdonjoga önmagában nem bizonyítja, hogy az ott megtalált pénz az ingatlan tulajdonosáé. Ugyanakkor fontos közvetett bizonyíték lehet a hozzáférés, az utasításadás, a tanúvallomások, a pénzügyi mozgások és a korábbi tárolási helyek együttes vizsgálata.

A szakértő arra is felhívta a figyelmet, hogy a vagyonelkobzás olyan esetben is alkalmazható, ha a bűncselekményből származó vagyon időközben más személyhez került. Amennyiben azonban az érintett harmadik személy jóhiszeműen, ellenérték fejében szerezte meg a vagyont, a törvény védelemben részesíti.

Szigorú szabályok vonatkoznak a pénz lefoglalására

A több milliárd forintos készpénz lefoglalása és nyilvántartása szintén szigorú eljárási szabályokhoz kötött. A büntetőeljárásról szóló törvény alapján a lefoglalás célja a bizonyítás, illetve az elkobzás vagy vagyonelkobzás biztosítása. A megtalált pénzről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyben rögzíteni kell többek között a megtalálás helyszínét, körülményeit, a pénz mennyiségét, címleteit és állapotát.

A gyakorlatban fénykép- és videófelvételek is készülhetnek a helyszínről, a rejtekhelyről és a lefoglalt összegről, hogy a bizonyítékok később is megfelelően felhasználhatók legyenek.

Érdekesség, hogy a bankjegyek egyedi sorozatszámainak teljes körű rögzítése nem minden esetben kötelező. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint a pontos összeg, a címletek és a körülmények dokumentálása, valamint a bűnjeljegyzék összeállítása önmagában is elegendő lehet. Részletesebb azonosítás akkor indokolt, ha a pénz nyomon követése vagy a bizonyítás szempontjából ennek jelentősége van.