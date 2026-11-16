Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)
Emelte a tétet Magyar Péter: hűtőszekrényeket, úszómedencéket is átkutatnak az újabb milliárdokat keresve
Magyar Péter szerint nem kizárt, hogy Seszták Miklós korábbi miniszter is védelmi pénzt fizetett a Fidesz vezető politikusainak. A miniszterelnök a parlamentben újságírói kérdésekre válaszolva a Volánbusz 2016-os buszbeszerzési ügyével hozta összefüggésbe az elásott milliárdokat, és Rogán Antalt, Lázár Jánost, valamint Orbán Viktort is megemlítette.
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