A válaszból ugyanakkor az is kiderült, hogy nem minden tervezett beruházás esetében áll rendelkezésre részletes terv és költségvetés. Konkrét kezdési és befejezési határidőket sem közölt az önkormányzat, mindössze annyit írtak, hogy a kisebb beavatkozások előkészítése és megvalósítása folyamatosan zajlik.

A finanszírozás körül is akadnak még tisztázandó kérdések. A Hegyvidéki Önkormányzat korábban összesen negyvenmillió forintot vállalt a fejlesztések támogatására, ebből 2025-re és 2026-ra egyaránt húszmillió forintot különített el. A BKM Nonprofit Zrt. részére eddig 14,25 millió forintot utaltak át, a fennmaradó 25,74 millió forint felhasználásáról pedig jelenleg készül a következő megállapodás a FŐKERT-tel. A 2027-es költségvetésbe várhatóan újabb húszmillió forintot is beterveznek. A II. kerület és a főváros korábban szintén pénzügyi felajánlást tett, utóbbi 35 millió forintot ígért, ám ezek tényleges átutalásáról a Hegyvidéki Önkormányzat nem adott tájékoztatást.

Az adatigénylésben erre vonatkozó kérdésünkkel az érintett önkormányzatokhoz irányítottak bennünket.

A lakossági egyeztetések ugyanakkor már megkezdődtek. A legutóbbi fórumot november 10-én tartották a Városmajori Szabadtéri Színpad és a Jézus Szíve-templom közötti úgynevezett Fogadótér fejlesztéséről. A főváros és a FŐKERT tervezői bemutatták a munkaközi terveket, a résztvevők pedig workshop keretében mondhatták el észrevételeiket.

A kerületi önkormányzat szerint a fővárossal, a II. kerülettel és a FŐKERT-tel rendszeres egyeztetések zajlanak. A legutóbbi munkacsoportülést szeptember 30-án tartották, ahol a park hosszú távú koncepciójáról és a közös finanszírozású kisebb beruházásokról tárgyaltak.