Havas Henrik elszabadult: Ókovács külsejét gyalázta, majd súlyos szexuális vádakkal állt elő

Havas Henrik ezután egy állítólagos régebbi televíziós történettel is igyekezett nevetségessé tenni az egykori főigazgatót. Elmondása szerint Fehér László festőművész korábban arról számolt be neki, hogy Ókovács egy művészeti műsorban a Magyar Nemzeti Galéria Magyar Vadak című kiállításáról kérdezte, és állítólag azzal fordult hozzá: „Akkor oroszlánok meg tigrisek nincsenek?” Havas azt próbálta ezzel sejtetni: Ókovács nem tudta, hogy a kiállítás címe nem vadállatokra, hanem a 20. század eleji, a francia fauvizmushoz kapcsolódó festőművészekre utal.

Mint megírtuk, vitatott körülmények között menesztették Ókovács Szilvesztert a Magyar Állami Operaház éléről. A volt főigazgató politikai indíttatásúnak tartja az eltávolítását, visszautasította a gazdálkodási szabálytalanságokra vonatkozó állításokat, és bejelentette, hogy bíróságon támadja meg a döntést.