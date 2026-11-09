INSA-felmérés: az egészségügy miatt aggódnak a legtöbben

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A magyarok 61 százaléka elégedett Magyar Péter miniszterelnöki tevékenységével, miközben a megkérdezettek kétharmada gazdasági növekedésre számít a kormányzása alatt. A kabinetnek ugyanakkor az egészségügyre kellene a legtöbb figyelmet fordítania a választók szerint – derül ki az INSA-HUNGARY októberi felméréséből.

Gábor Márton
2026. 11. 09. 13:10
INSA-felmérés: az egészségügy miatt aggódnak a legtöbben
Magyar Péter miniszterelnök Fotó: Hatlaczki Balázs
Forrás: INSA Hungary

A második helyen a gazdasági növekedés beindítása szerepel, amelyet a megkérdezettek 23 százaléka jelölt meg. Az energiaárak megfékezését 13 százalék tartja olyan területnek, amely nagyobb kormányzati figyelmet igényelne, míg az oktatást kilenc százalék említette. A közbiztonság javítását hat százalék, a migráció korlátozását pedig öt százalék tartja kiemelten fontosnak. A válaszadók három százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

Az adatok alapján tehát hiába kedvező a kormányfő személyes megítélése és a gazdasági várakozások összképe, a lakosság egyértelmű prioritást jelöl ki a kabinet számára: az egészségügy helyzetének javítását. 

Módszertan:

A közvélemény-kutatás 2026. október 26. és 29. között, telefonos megkérdezéssel készült, ezer, Magyarországon élő felnőtt magyar állampolgár részvételével. A mintát a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai adatai alapján korrigálták, hogy az nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerint reprezentálja a felnőtt magyar lakosságot. A mintavételi hibahatár 95 százalékos konfidenciaszint mellett legfeljebb 3,16 százalékpont.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Hatlaczki Balázs) 

központi statisztikai hivatalinsa - hungarykutatásMagyar PéterSzóljon hozzá!

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Az alábbi írás szerzője kőbalos. Én, az olvasója kőjobbos vagyok.

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