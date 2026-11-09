INSA-felmérés: az egészségügy miatt aggódnak a legtöbben

Forrás: INSA Hungary

A második helyen a gazdasági növekedés beindítása szerepel, amelyet a megkérdezettek 23 százaléka jelölt meg. Az energiaárak megfékezését 13 százalék tartja olyan területnek, amely nagyobb kormányzati figyelmet igényelne, míg az oktatást kilenc százalék említette. A közbiztonság javítását hat százalék, a migráció korlátozását pedig öt százalék tartja kiemelten fontosnak. A válaszadók három százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.

Az adatok alapján tehát hiába kedvező a kormányfő személyes megítélése és a gazdasági várakozások összképe, a lakosság egyértelmű prioritást jelöl ki a kabinet számára: az egészségügy helyzetének javítását.