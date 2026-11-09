INSA-felmérés: az egészségügy miatt aggódnak a legtöbben

A második helyen a gazdasági növekedés beindítása szerepel, amelyet a megkérdezettek 23 százaléka jelölt meg. Az energiaárak megfékezését 13 százalék tartja olyan területnek, amely nagyobb kormányzati figyelmet igényelne, míg az oktatást kilenc százalék említette. A közbiztonság javítását hat százalék, a migráció korlátozását pedig öt százalék tartja kiemelten fontosnak. A válaszadók három százaléka nem tudott vagy nem kívánt válaszolni.
Az adatok alapján tehát hiába kedvező a kormányfő személyes megítélése és a gazdasági várakozások összképe, a lakosság egyértelmű prioritást jelöl ki a kabinet számára: az egészségügy helyzetének javítását.
Módszertan:
A közvélemény-kutatás 2026. október 26. és 29. között, telefonos megkérdezéssel készült, ezer, Magyarországon élő felnőtt magyar állampolgár részvételével. A mintát a Központi Statisztikai Hivatal demográfiai adatai alapján korrigálták, hogy az nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerint reprezentálja a felnőtt magyar lakosságot. A mintavételi hibahatár 95 százalékos konfidenciaszint mellett legfeljebb 3,16 százalékpont.