Uniós szintű terrorista besorolást kérne az Antifára Jordan Bardella

A Nemzeti Tömörülés vezetője a Mélenchon-mozgalom autoriter ösztöneiről is beszélt, megemlítve az LFI törvényhozóinak a kormányhoz intézett közelmúltbeli követeléseit, hogy tiltsák be a konzervatív beállítottságú médiumokat, például a CNews-t, azzal az indokkal, hogy rasszizmust terjesztenek. Bardella emellett kiemelte Bally Bagayoko, Saint-Denis polgármesterének megjegyzéseit, aki a Nemzeti Tömörülés nyilvános szerepléseinek megtiltását követelte.

Bardella szerint Franciaország egy olyan politikai mozgalommal néz szembe, amely akár az elnökválasztás második fordulójáig is eljuthat, és amely „nem szereti Franciaországot”.

Az Egyesült Államokban és Magyarországon is terrorszervezet az Antifa

Donald Trump amerikai elnök tavaly szeptemberben írta alá azt a rendeletet, amely az Antifa mozgalmat belföldi terrorszervezetként minősíti, ezzel teljesítve azt az ígéretét, hogy Charlie Kirk meggyilkolása után fellép a baloldali csoportok ellen.

Charlie Kirk, a konzervatív aktivista és a Turning Point USA alapítójának meggyilkolása után Trump elnök és több fehér házi tisztviselő ígéretet tett arra, hogy fellépnek a baloldali csoportok ellen, amelyek szerintük erőszakot szítanak az Egyesült Államokban.

Vance alelnök akkor úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat megvizsgálja a baloldali szervezetek finanszírozásának megvonását, Trump pedig különösen az Antifára összpontosított.

Magyarországon az Antifa mozgalom tavaly szeptember óta számít terrorszervezetnek.

Borítókép: Antifa Franciaországban (Fotó: AFP)