Franciaországban már a baloldal által mozgósítható erők főpróbája zajlik, így készülnek Le Pen esetleges győzelmére

Éppen akkor kezdett kifulladni, amikor belépett a politikai és ideológiai szférába, más szóval, amikor megjelent a nagyvárosokban. Macron azzal adta meg neki a kegyelemdöfést, amikor megszervezte az úgynevezett nagy nemzeti vitát (le Grand débat national), jól bevált marketingtechnikákat alkalmazva: szót adott „reprezentatív” csoportoknak, ami a legjobb eszköz arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy az egész közösség kifejthette a véleményét.

A mai eseménysorozat sok tekintetben éppen az ellentéte annak, ami 2018-ban történt.

Egy külvárosi középiskolából, Créteil-ből indult, és kizárólag a nagyvárosokban zajlik. A diákszakszervezetek és Jean-Luc Mélenchon pártja mindenütt jelen vannak a felvonulásokon, a jelszavak pedig kifejezetten politikai és ideológiai töltetűek.

Valójában a mostani eseménysorozatnak – legalábbis annak többé-kevésbé békés oldalát tekintve – nincs semmi rendkívüli jellege. A baloldali tábor mozgósításáról van szó, amelyre legalább évente egyszer sor kerül. Napjainkban elsősorban diákokból, köztisztviselőkből és diplomás, városi életmódot folytató fiatal felnőttekből áll.

Ennek a választói rétegnek a szellemi közege elválaszthatatlan a nagyvárosoktól. Köreiben ideológiai előítéletesség figyelhető meg a határok és a nemzeti identitás gondolatával szemben – és természetesen soha nincs messze a nemi identitás folyékonyságának gondolata sem. Mindez valamennyi globalizált nagyvárosban jelen van. Ehhez egyre szorosabban kapcsolódik a külvárosok Franciaországa, ahol rövidesen teljesen végbemegy a nem európai származású népesség javára történő demográfiai átrendeződés.

A baloldali tábor ideológiai rögeszméibe zárkózva, hamis jó szándékokkal áthatva, a valóságot képmutatóan tagadva nem hajlandó bírálni a külvárosokból a belvárosokba özönlő „fiatalokat”, akik azért mennek oda, hogy romboljanak, gyújtogassanak és fosztogassanak,

miközben nyíltan kifejezik Franciaország iránti megvetésüket, sőt gyűlöletüket, valamint azt, hogy egyáltalán nem félnek a hatóságoktól.

Itt a gazdasági, szociális érvelés egy pillanatig sem állja meg a helyét: ezek a külvárosok évtizedek óta közpénzekkel vannak elárasztva a hírhedt várospolitika (politique de la ville) révén. Franciaország távolabbi vidéki régiói sokkal korlátozottabb infrastruktúrával rendelkeznek, elszigeteltek, mégsem látjuk, hogy a periférikus Franciaország – európai származású – fiataljai mindent szétvernének, hogy kifejezzék elégedetlenségüket.