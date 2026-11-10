Káder-keringő a Tiszánál, mindenkinek jut zsíros állás a kormány környékén

A Tűzfalcsoport ugyanakkor arra is rámutatott: miközben Hadházy Trembeczki pozícióját kifogásolta, arról nem tett említést, hogy a HM EI Zrt. igazgatóságában Bányai Richárd is helyet kapott. A portál a tiszás kabinetfőnök korábbi vállalkozói érdekeltségeit is megvizsgálta. Bányai neve több cég kapcsán is felmerül. Ezek egyike az egerszalóki Projekt Ablakok Kft., amely ellen a cégjegyzéki adatok szerint több alkalommal is végrehajtási eljárás indult. A legutóbbi ilyen eljárás 2026. február 25-én kezdődött.

Egy másik érintett vállalkozás az Ónix Energetika Kft., amelynél a Tűzfalcsoport szerint szintén található negatív céginformáció: november 9-én adószám törléséről szóló határozat jelent meg.