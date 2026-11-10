Káder-keringő a Tiszánál, mindenkinek jut zsíros állás a kormány környékén

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A Tűzfalcsoport információi szerint Bódis Péter egri tiszás országgyűlési képviselő korábbi kabinetfőnöke, Kürtös László időközben a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és miniszterhelyettese lett, utódja, Bányai Richárd pedig egy jelentős állami honvédelmi vállalat igazgatóságába is bekerült. Utóbbi több olyan vállalkozásban is érintett volt, amelyeknél végrehajtási eljárások indultak, illetve adóhatósági intézkedés is megjelent.

Gábor Márton
2026. 11. 10. 11:05
Káder-keringő a Tiszánál, mindenkinek jut zsíros állás a kormány környékén
Fotó: Ladóczki Balázs

A Tűzfalcsoport ugyanakkor arra is rámutatott: miközben Hadházy Trembeczki pozícióját kifogásolta, arról nem tett említést, hogy a HM EI Zrt. igazgatóságában Bányai Richárd is helyet kapott. A portál a tiszás kabinetfőnök korábbi vállalkozói érdekeltségeit is megvizsgálta. Bányai neve több cég kapcsán is felmerül. Ezek egyike az egerszalóki Projekt Ablakok Kft., amely ellen a cégjegyzéki adatok szerint több alkalommal is végrehajtási eljárás indult. A legutóbbi ilyen eljárás 2026. február 25-én kezdődött.

Egy másik érintett vállalkozás az Ónix Energetika Kft., amelynél a Tűzfalcsoport szerint szintén található negatív céginformáció: november 9-én adószám törléséről szóló határozat jelent meg.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Ladóczki Balázs)

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Valóban ki kell állítani, meg kell mutatni az embereknek „az újkori magyar történelem egyik szimbólumává vált” Ricsit.

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