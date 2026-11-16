Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP/Robert Harding)
KDNP: A középosztály lehet a jövő évi költségvetés legnagyobb vesztese
A Kereszténydemokrata Néppárt szerint a Tisza-kormány jövő évi költségvetési tervei a középosztályt és a magyar családokat sújthatják a leginkább. Az ellenzéki párt úgy látja, a tervezett adópolitika, a vagyonadó és a közterhek emelése visszafoghatja a fogyasztást, valamint munkahelyek megszűnéséhez vezethet.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en