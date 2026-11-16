Magyar Péter az, aki maffiamódszereket használt, amikor zsarolta Varga Juditot! – botrányos üléssel fordul rá a parlament a büdzsé vitájára

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Ezen a héten rendkívüli ülést tart az Országgyűlés, amelyen a képviselők megkezdik a jövő évi költségvetés tárgyalását. Magyar Péter a napirend előtti felszólalásában szót ejtett a büdzséről, ám a beszéde nagy részében Seszták Miklós ügyével foglalkozott.

Gidró Kriszta
2026. 11. 16. 9:20
Magyar Péter az, aki maffiamódszereket használt, amikor zsarolta Varga Juditot! – botrányos üléssel fordul rá a parlament a büdzsé vitájára
Magyar Péter kormányának ügynökakták körüli kapkodását már a Partizán is élesen bírálta. Fotó: Vémi Zoltán

Rendreutasítás rendreutasítás hátán a tiszások bekiabálásai miatt

Toroczkai László (Mi Hazánk Mozgalom) frakcióvezetője úgy értékelt, hogy Magyar Péter produkciója jobban sikerült, mint Unger Anna NVVH-elnöké az RTL műsorában. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az az ügy, amelyben többek közt Seszták Miklóst gyanúsítják, 2014 és 2020 között történt, azaz akkor, amikor „Magyar Péter még a Fidesz szekerét tolta”. Toroczkai szerint Magyar Péternek a MÁV/Volán felügyelőbizottsági tagjaként észre kellett volna vennie, ha valami bűncselekmény történt.

Csak a Fidesz–KDNP-t támadja Magyar Péter, pont mint a kampányban – fogalmazott Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. A politikus szerint az elmúlt fél évben már a kormányzásról kellene beszélnie a miniszterelnöknek. 

Úgy szidja a Fideszt és a KDNP-t, hogy előtte éveken keresztül pirosra tapsolta a tenyerét a két párt rendezvényein

– mondta Rétvári Bence. Szerinte hiteltelen, hogy éppen Magyar Péter beszél a felelősségvállalásról. A politikus szerint egyébként a kormányfő csak el akarja terelni a figyelmet, például arról, hogy milyen ultimátumot kapott Berlinben Friedrich Merz német kancellártól.

Rétvári szerint Magyar Péter csak a magyar parlamentben olyan bátor, hogy közbekiabáljon, a német kancellárral szembern ezt nem merte megtenni.

Rétvári Bence beszéde közben – csakúgy mint Toroczkai László esetében – Forsthoffer Ágnes házelnöknek többször rendre kellett utasítania Magyar Pétert és a tiszás képviselőket, ugyanis a kormánypárti politikusok folyamatosan bekiabálásokkal zavarták meg az ellenzéki frakcióvezetők felszólalását.

A KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter az, aki maffiamódszereket használt, amikor 14 hónapon keresztül zsarolta a feleségét a titokban készített hangfelvétellel.

Vállalhatatlan minden visszaélés a közbizalommal és a közvagyonnal– közölte Bóka János. Hozzátette, akik ezzel visszaélnek, azoknak nincsen helyük semmilyen politikai közösségben. Szerinte ugyanakkor ezt a független bíróságnak kell megállapítania, az ítéletet nem Magyar Pétertől várják. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormányfő politikai lincselést hirdetett meg, amiért felelősség terheli, akik pedig ebben részt vesznek, azoknak szégyellnie kell magát. Bóka elhiszi, hogy a miniszterelnök jobban szeretne olyan parlamentben ülni, amelyben nincsenek ellenzéki képviselők. Azonban emlékeztetett, hogy a Fidesz képviselőit országos listáról közel 2,5 millió ember választotta meg.

Ha akarja, ránk küldheti az ÁVH-t, mi itt vagyunk, várjuk őket

– jelentette ki.

Majd áttért az ügynökakták nyilvánosságra hozatalára, amelynek Bóka szerint politikai felelősei vannak. Bóka felelevenítette, hogy a közgyűjteményi dolgozók szakszervezete kijelentette, hogy politikai kérésre történt meg az ügynökakták gyors nyilvánossá tétele. Bóka János felszólalása közben is Magyar Péter, valamint több tiszás politikus is közbekiabált, amiért Forsthoffer Ágnes többször figyelmeztette a képviselőket.

Magyar Péter a frakcióvezetők felszólalására reagálva úgy vélekedett, hogy a Fidesz választási csalást követett el. Majd üzent Windisch Lászlónak, az Állami Számvevőszék elnökének, hogy erről is beszámolhatna ma a Tisztelt Ház előtt – amikor véleményezi a jövő évi költségvetést –, mielőtt leváltják. Majd azt firtatta, hogy miért szerepél még mindig a politikai foglyok között Seszták Miklós a Fidesz honlapján.

Tárgyalják a költségvetést

Az Országgyűlés háromnapos rendkívüli ülésének napirendjén a jövő évi költségvetés szerepel. A képviselők tárgyalják a hazánk és az Amerikai Egyesült Államok között a polgári célú atomenergiaprogrammal kapcsolatos magyarországi együttműködés elősegítéséről szóló megállapodást is, erről várhatóan kedden szavaznak is.

 

országgyűlésköltségvetésMagyar Péter

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