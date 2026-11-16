Magyar Péter az, aki maffiamódszereket használt, amikor zsarolta Varga Juditot! – botrányos üléssel fordul rá a parlament a büdzsé vitájára

Rendreutasítás rendreutasítás hátán a tiszások bekiabálásai miatt

Toroczkai László (Mi Hazánk Mozgalom) frakcióvezetője úgy értékelt, hogy Magyar Péter produkciója jobban sikerült, mint Unger Anna NVVH-elnöké az RTL műsorában. A politikus arra is felhívta a figyelmet, hogy az az ügy, amelyben többek közt Seszták Miklóst gyanúsítják, 2014 és 2020 között történt, azaz akkor, amikor „Magyar Péter még a Fidesz szekerét tolta”. Toroczkai szerint Magyar Péternek a MÁV/Volán felügyelőbizottsági tagjaként észre kellett volna vennie, ha valami bűncselekmény történt.

Csak a Fidesz–KDNP-t támadja Magyar Péter, pont mint a kampányban – fogalmazott Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője. A politikus szerint az elmúlt fél évben már a kormányzásról kellene beszélnie a miniszterelnöknek.

Úgy szidja a Fideszt és a KDNP-t, hogy előtte éveken keresztül pirosra tapsolta a tenyerét a két párt rendezvényein

– mondta Rétvári Bence. Szerinte hiteltelen, hogy éppen Magyar Péter beszél a felelősségvállalásról. A politikus szerint egyébként a kormányfő csak el akarja terelni a figyelmet, például arról, hogy milyen ultimátumot kapott Berlinben Friedrich Merz német kancellártól.

Rétvári szerint Magyar Péter csak a magyar parlamentben olyan bátor, hogy közbekiabáljon, a német kancellárral szembern ezt nem merte megtenni.

Rétvári Bence beszéde közben – csakúgy mint Toroczkai László esetében – Forsthoffer Ágnes házelnöknek többször rendre kellett utasítania Magyar Pétert és a tiszás képviselőket, ugyanis a kormánypárti politikusok folyamatosan bekiabálásokkal zavarták meg az ellenzéki frakcióvezetők felszólalását.

A KDNP frakcióvezetője szerint Magyar Péter az, aki maffiamódszereket használt, amikor 14 hónapon keresztül zsarolta a feleségét a titokban készített hangfelvétellel.

Vállalhatatlan minden visszaélés a közbizalommal és a közvagyonnal– közölte Bóka János. Hozzátette, akik ezzel visszaélnek, azoknak nincsen helyük semmilyen politikai közösségben. Szerinte ugyanakkor ezt a független bíróságnak kell megállapítania, az ítéletet nem Magyar Pétertől várják. A Fidesz frakcióvezetője szerint a kormányfő politikai lincselést hirdetett meg, amiért felelősség terheli, akik pedig ebben részt vesznek, azoknak szégyellnie kell magát. Bóka elhiszi, hogy a miniszterelnök jobban szeretne olyan parlamentben ülni, amelyben nincsenek ellenzéki képviselők. Azonban emlékeztetett, hogy a Fidesz képviselőit országos listáról közel 2,5 millió ember választotta meg.

Ha akarja, ránk küldheti az ÁVH-t, mi itt vagyunk, várjuk őket

– jelentette ki.