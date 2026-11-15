Unger Anna elismerte: azt sem tudják, hogy Seszták Miklósé-e a lefoglalt 6,5 milliárd forint

Mint megírtuk, az NVVH november 12-én és 13-án több helyszínen tartott összehangolt akciót a Seszták Miklós volt minisztert is érintő nyomozásban. A hatóság összesen mintegy 6,5 milliárd forint értékű készpénzt foglalt le, amelyet három megyében, többek között erdőben elásva, mezőgazdasági épületekben és széfekben találtak meg. A pénz előkerítéséről látványos felvételeket is nyilvánosságra hoztak.

Bóka János, a Fidesz frakcióvezetője szombaton hangsúlyozta, hogy a hatóságoknak kell bebizonyítaniuk, mi történt és ki a felelős, ugyanakkor felszólította a volt minisztert parlamenti mandátumának haladéktalan visszaadására. Mint fogalmazott, Sesztáknak joga van tisztességes eljárásban tisztáznia magát, de ezt már nem teheti országgyűlési képviselőként. Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke eközben fegyelmi és etikai eljárást kezdeményezett Seszták ellen, valamint indítványozta párttagságának felfüggesztését az eljárás idejére. Latorcai kijelentette: „A mai napon a bizalmam megszűnt”.

