Unger Annáék erdőkben elásva találták meg Seszták Miklós pénzeit, gyorsan be is fizették az Államkincstárba
Végül nem is Kisvárdán, hanem Budapesten, Pest, Nógrád és Békés megyében voltak a pénzek, összesen hatmilliárd forint. A készpénzt megtalálták, majd befizették a Magyar Államkincstárba, a hírt Magyar Péter is kommentálta.
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