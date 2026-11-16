Megszólalt Bóka János a Seszták-ügyről, elárulta, mi rázta meg a legjobban

A november 12-én és 13-án végrehajtott összehangolt akcióban Budapesten, Pest, Békés és Nógrád vármegyében tartottak nyomozati cselekményeket. A hatóság munkatársai erdőkben elásva, mezőgazdasági és raktárépületekben, lakóingatlanokban, valamint egy nagy értékű széfben is pénzt találtak.

A lefoglalt összeg pontosan 5 milliárd 71 millió 632 ezer forint, 2 millió 658 ezer 350 euró és 1 millió 257 ezer 100 amerikai dollár volt. A több mint hatmilliárd forintnak megfelelő készpénzt a Magyar Államkincstárnál vezetett hatósági letéti számlán helyezték el.

A történtekkel kapcsolatban a Magyar Nemzet korábban ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogászt is megkérdezte. A szakértő arra hívta fel a figyelmet, hogy a több milliárd forintnyi készpénz megtalálása önmagában még nem elegendő annak bizonyításához, hogy az összeg bűncselekményből származik, illetve egy konkrét személyhez köthető. A hatóságoknak azt is igazolniuk kell, hogy ki rendelkezett ténylegesen a pénz felett, és milyen kapcsolat áll fenn annak eredete és a feltételezett bűncselekmény között.

A Magyar Nemzet vasárnap arról is beszámolt, hogy Unger Anna, az NVVH elnöke az RTL Házon kívül című műsorában elismerte: egyelőre nem tudják, kié a megtalált pénz. A hivatal vezetője azt sem állította, hogy a lefoglalt összeg a Seszták Miklóshoz korábban kapcsolt, kilencmilliárd forintos vagyon része lenne.

Seszták Miklós ügyvédje, Papp Gábor korábban szintén arra hívta fel a figyelmet, hogy senki nem állította: a most megtalált milliárdok a védence tulajdonában lennének.

A kormánypártok vezető politikusai is megszólaltak

Az ügyben már korábban is több politikus szólította fel Seszták Miklóst mandátuma visszaadására. Rétvári Bence, a KDNP frakcióvezetője szintén arra kérte a politikust, hogy mondjon le képviselői tisztségéről, és a büntetőeljárásban tisztázza magát.

Bóka János szombaton közzétett videóüzenetében szintén határozottan fogalmazott. Mint mondta, egy átvirrasztott éjszaka után állt a nyilvánosság elé, miután saját szemével látta a Seszták-ügyben megjelent fényképeket és felvételeket.

Mint sokan közülünk, én sem hittem el, amit látok. De a fényképek és a felvételek ettől még ott vannak, és nem tehetünk úgy, mintha nem lennének

– fogalmazott a politikus. A frakcióvezető akkor úgy fogalmazott: Seszták Miklósnak joga van tisztességes eljárásban megvédenie és tisztáznia magát, ezt azonban már nem teheti országgyűlési képviselőként.