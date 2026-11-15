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Üres páncélszekrények, előkerült pénzkötegek, megválaszolatlan kérdések

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Ha valakik Seszták Miklóst gyanúba akarták keverni, akkor az illetők - a nyilvánosságban megjelent információkat szemlélve - sikeres akciót hajtottak végre. A sztori építése Kisvárdáról indult, ahol 9 milliárd forint helyett üres páncélszekrényeket találtak. Később aztán három megyében, erdőkből, gazdasági épületekből mintegy 6,45 milliárd forintnyi készpénz került elő, amelyet példátlan gyorsasággal a Magyar Államkincstárban helyeztek letétbe. A 444.hu már Kisvárdánál kiásott pénzekről beszél, vagyis az összegeket igyekszik egyértelműen Seszták Miklóshoz kötni. A látványos fordulatok ellenére azonban egyáltalán nem világos, hogy a megtalált pénz honnan származik, ki ásta, rejtette el úgy, hogy ne tartson sokáig előszedni. De nézzük miként épült a milliárdos sztori!

Munkatársunktól
2026. 11. 15. 14:08
Üres páncélszekrények, előkerült pénzkötegek, megválaszolatlan kérdések
A hatóság munkatársai a föld alá rejtett készpénzkötegeket emelik ki az egyik kutatási helyszínen. Forrás: NVVH/YouTube

A lefoglalt összegek:

5 071 632 000 forint

2 658 350 euró

1 257 100 amerikai dollár

A korábbi üres páncélszekrények után tehát valóban jelentős mennyiségű készpénz került elő, csak éppen azt nem lehet tudni, hogy honnan származik a pénz? Ki rendelkezett felette? 

A megtalált pénz gyorsan az Államkincstárba került

A lefoglalt készpénzt a Magyar Államkincstárba szállították. A pénz megszámlálásában a közlés szerint tizenkét munkatárs vett részt, akik öt pénzszámláló géppel nyolc órán keresztül dolgoztak.

A hatóság később hangsúlyozta, hogy az összeget hatósági letéti számlán helyezték el. 

Az ügyvéd felsorolta a tényeket

Papp Gábor, a volt miniszter ügyvédje határozottan vitatta a páncélszekrényekben korábban tárolt kilencmilliárd forintról szóló feltételezést. Állítása szerint Seszták Miklós a széfeket iratok tárolására használta, és azokban soha nem tartott ekkora készpénzösszeget.

A védő arra is felhívta a figyelmet, hogy ügyfelétől készpénzt nem foglaltak le, jóllehet bankszámlákat zároltak és ingatlanokat vettek zár alá.

A most megtalált milliárdokkal összefüggésben Papp Gábor négy fontos megállapítást tett:

1. Az NVVH nem állította, hogy a pénz Sesztáké. A hatóság közleménye csupán azt tartalmazta, hogy a készpénzt a volt miniszter büntetőügyében végzett nyomozati cselekmények során találták meg.

2. Az eljárásnak több gyanúsítottja van, Seszták Miklós nem az egyetlen érintett, ezért a pénz megtalálását nem lehet automatikusan a személyéhez kötni.

3. A lefoglalt milliárdok nem Seszták Miklós tulajdonát képezik.

4. A védelem még nem kapta meg a nyomozati iratokat.

Magyar azonnal posztolt

A jelentős készpénz lefoglalásáról szóló hatósági bejelentést Magyar Péter politikai üzenetekkel kísérve osztotta meg. A kormányfő a hírt azonnal a Fidesz és Orbán Viktor elleni állításokkal kapcsolta össze.

A 444.hu Kisvárdához kötötte a lefoglalt milliárdokat, holott a hatóság más helyszínekről számolt be. Forrás: képernyőfotó
A 444.hu Kisvárdához kötötte a lefoglalt milliárdokat, holott a hatóság más helyszínekről számolt be. Forrás: képernyőfotó

A baloldali sajtó így keretezi át a sztorit

A 444. hu már a következő címmel közölt cikket: Navracsics 24 órája még nem volt meggyőződve arról, hogy Sesztáké a Kisvárdánál kiásott 6,5 milliárd, ma meg már ott tart, hogy nem szép dolog a tagadás. A cikkben több helyen azt sulykolják, hogy a pénzt Kisvárdán foglalták le, vagyis ott, ahol az üres Seszták-féle páncélszekrények voltak. A baloldali sajtó tehát már egyértelműen a hírhamisítás fázisába lépett.


 

magyar államkincstárnvvhseszták miklóspapp gábor

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Összesen 3 komment

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Néző László
idezojelekhalandzsa

Kiszera méra bávatag

Néző László avatarja

A halandzsa szónak van egy másik jelentéstartománya is, így nevezik a nagyképű, üres fecsegést, a mellébeszélést is. Na ebben viszont tökéletesen otthon van Magyar Péter, perfektül bírja ezt a „nyelvet”.

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