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Seszták Miklós ügyvédje szerint a megtalált milliárdoknak nincs közük védencéhez

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Papp Gábor, Seszták Miklós védője szerint senki nem állította, hogy a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal által megtalált, mintegy 6,5 milliárd forintnyi készpénz a volt nemzeti fejlesztési miniszteré lenne. Az ügyvéd azt is közölte, hogy egyelőre a nyomozati iratokba sem tudtak betekinteni. A hatóságok több helyszínen, elásva és elrejtve bukkantak a hatalmas összegre.

Gábor Márton
2026. 11. 14. 12:01
Seszták Miklós ügyvédje szerint a megtalált milliárdoknak nincs közük védencéhez
Fotó: Kelet-Magyarország /Sipeki Péter

A most megtalált 6,45 milliárd forinttal kapcsolatban egyelőre nem hozták nyilvánosságra, hogy pontosan kikhez köthető a pénz, milyen körülmények között került az egyes rejtekhelyekre, illetve milyen bizonyítékok alapján jutottak el a nyomozók a lelőhelyekhez.

Több mint 11 milliárd forintos korrupciós ügyben nyomoznak

Seszták Miklós ellen a Volánbuszhoz kapcsolódó korrupciós ügyben folyik büntetőeljárás. A gyanú szerint a volt nemzeti fejlesztési miniszter és Szivek Norbert, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori vezérigazgatója 2015 és 2018 között közvetítőkön keresztül több mint 11 milliárd forint jogtalan előnyhöz jutott.

A nyomozás egyik fontos eleme a több mint hatszáz használt autóbusz beszerzése, amelyekért a gyanú szerint az állami társaságok a piaci értéknél lényegesen magasabb összeget fizettek. Az ügyben Jellinek Dániel üzletember is érintett, míg október végén Seszták egyik bizalmasát is letartóztatták, akit a gyanú szerint pénzfutárként alkalmaztak a korrupciós pénzek mozgatásában.

Borítókép: Seszták Miklós (Fotó: Kelet-Magyarország /Sipeki Péter)

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