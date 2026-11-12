Kirakatba tették Orbán Áront, kitérő választ adott a rendőrség arra a kérdésre, hogy miért volt erre szükség

Az ügyvéd nemcsak a bekísérés körülményeit, hanem a teljes hatósági intézkedéssorozatot is kifogásolta.

Álláspontja szerint Orbán Áron esetében a bűncselekmény megalapozott gyanúja sem áll fenn, ezért a letartóztatás elrendelésének feltételei sem teljesültek. A védelem fellebbezett a bíróság döntése ellen.

Schalkház Éva Edit korábban arra is rámutatott, hogy védence már hetekkel az elfogása előtt levélben kereste meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), amelynek együttműködést ajánlott. Jelezte, hogy idézésre megjelenik, és a hatóság rendelkezésére áll. Az ügyvéd ezért a hétfői elfogási akció indokoltságát is vitatta.

Embercsempészés és befolyással üzérkedés miatt folyik a nyomozás

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, hétfőn a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és az NVVH közös, akciójában négy embert fogtak el, köztük Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét.

Az intézkedések során több helyszínen kutatást tartottak, két helyszínen pedig a Terrorelhárítási Központ közreműködését is igénybe vették, mivel a hatóságok lőfegyverekre számítottak.

A gyanú szerint az érintettek üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából legalább száz vietnámi állampolgárnak nyújtottak segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez. Az eljárásban a vízumügyintézésben való közreműködés és az ezért kért díjak is szerepet játszanak. A négy személyt embercsempészéssel gyanúsítják, illetve egyiküket felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is. Utóbbi bűncselekményben nem az NNI, hanem a vagyonvisszaszerzési hivatal nyomoz.