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Kirakatba tették Orbán Áront, kitérő választ adott a rendőrség arra a kérdésre, hogy miért volt erre szükség

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Továbbra sem tudni, miért a főbejáraton, a sajtó nyilvánossága előtt vezették be Orbán Áront a bíróságra. A volt miniszterelnök testvérének ügyvédje szerint védencét gyakorlatilag kirakatba tették. A Magyar Nemzet ezért a rendőrséghez fordult, amely válaszában ismertette, ki és milyen szempontok alapján dönt a fogvatartottak kísérésének módjáról, arra azonban nem adott konkrét magyarázatot, mi indokolta a nem közszereplő Orbán Áron esetében alkalmazott eljárást.

Pámer Dávid
2026. 11. 12. 17:29
Kirakatba tették Orbán Áront, kitérő választ adott a rendőrség arra a kérdésre, hogy miért volt erre szükség
Orbán Áront embercsempészéssel gyanúsítják. Forrás: police.hu

Az ügyvéd nemcsak a bekísérés körülményeit, hanem a teljes hatósági intézkedéssorozatot is kifogásolta. 

Álláspontja szerint Orbán Áron esetében a bűncselekmény megalapozott gyanúja sem áll fenn, ezért a letartóztatás elrendelésének feltételei sem teljesültek. A védelem fellebbezett a bíróság döntése ellen.

Schalkház Éva Edit korábban arra is rámutatott, hogy védence már hetekkel az elfogása előtt levélben kereste meg a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalt (NVVH), amelynek együttműködést ajánlott. Jelezte, hogy idézésre megjelenik, és a hatóság rendelkezésére áll. Az ügyvéd ezért a hétfői elfogási akció indokoltságát is vitatta.

Embercsempészés és befolyással üzérkedés miatt folyik a nyomozás

Mint arról a Magyar Nemzet beszámolt, hétfőn a Nemzeti Nyomozó Iroda (NNI) és az NVVH közös, akciójában négy embert fogtak el, köztük Orbán Áront, Orbán Viktor volt miniszterelnök testvérét. 

Az intézkedések során több helyszínen kutatást tartottak, két helyszínen pedig a Terrorelhárítási Központ közreműködését is igénybe vették, mivel a hatóságok lőfegyverekre számítottak. 

A gyanú szerint az érintettek üzletszerűen, anyagi haszonszerzés céljából legalább száz vietnámi állampolgárnak nyújtottak segítséget az államhatár jogellenes átlépéséhez. Az eljárásban a vízumügyintézésben való közreműködés és az ezért kért díjak is szerepet játszanak. A négy személyt embercsempészéssel gyanúsítják, illetve egyiküket felbujtóként elkövetett befolyással üzérkedéssel is. Utóbbi bűncselekményben nem az NNI, hanem a vagyonvisszaszerzési hivatal nyomoz. 

Orbán Viktor politikai leszámolásról beszél

Orbán Viktor már testvére hétfői elfogását követően élesen bírálta a hatósági fellépést. A volt miniszterelnök a közösségi oldalán azt írta:

 A célpont én vagyok, az öcsém csak eszköz.

A Fidesz elnöke szerint Magyarországon nem elszámoltatás, hanem politikai leszámolás zajlik. Úgy véli, testvére elfogásával a Tisza-kormány az ügynökakták nyilvánosságra hozatala körül kialakult botrányról akarta elterelni a figyelmet.

A Fidesz időközben Orbán Áront is felvette az általa politikai foglyoknak nevezett személyek listájára, amelyen többek között Hankó Balázs, Seszták Miklós, Varga-Bajusz Veronika és Bús Balázs is szerepel. A párt álláspontja szerint az érintettekkel szemben politikai indíttatású büntetőeljárások zajlanak.



 

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