Kormányzati tájékoztatás helyett saját közösségi oldalaikat építik a Tisza-kormány szóvivői

Érdemes felidézni, hogy a három szóvivő kinevezésekor még egészen másról beszélt a kormány. A május 27-i sajtótájékoztatón Szondi Vanda azt közölte, hogy mindhárman társadalmi munkában, fizetés nélkül látják el a feladataikat. Másnapra azonban már helyettes államtitkárokká nevezték ki őket, és ezzel a közszolgálati jogviszonyukhoz kapcsolódó illetmény is megjelent.