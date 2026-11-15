Érdemes felidézni, hogy a három szóvivő kinevezésekor még egészen másról beszélt a kormány. A május 27-i sajtótájékoztatón Szondi Vanda azt közölte, hogy mindhárman társadalmi munkában, fizetés nélkül látják el a feladataikat. Másnapra azonban már helyettes államtitkárokká nevezték ki őket, és ezzel a közszolgálati jogviszonyukhoz kapcsolódó illetmény is megjelent.
Kormányzati tájékoztatás helyett saját közösségi oldalaikat építik a Tisza-kormány szóvivői
A kormányzati döntések és intézkedések ismertetése helyett sok esetben személyes tartalmak, életmóddal kapcsolatos bejegyzések és influenszerjellegű posztok uralják a Tisza-kormány szóvivőinek közösségi oldalait. Szondi Vanda és Köböl Anita esetében a nem politikai tartalmak jelentős arányt képviselnek, miközben mindhárman havi 2,5 millió forintos illetményben részesülnek helyettes államtitkárként.
Borítókép: Magyar Péter a három kormányszóvivővel (Forrás: Facebook)
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