Borítókép: Illusztráció (Forrás: Facebook/Index)
Leállt az Index
Országos szolgáltatási hiba okozhatja az Index működésének leállását. Hont András ironikus bejegyzésben reagált a történtekre, a problémáért pedig a PR-TELECOM Zrt. által közzétett tájékoztatás alapján a központi adatcserélő rendszerben keletkezett hibára lehet következtetni.
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