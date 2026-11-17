Teljesen átalakult a közmédia szervezeti felépítése

A vezérigazgatói pályázat hátterében a közmédia intézményrendszerének átalakítása is meghatározó körülmény. A korábbi kormányzat a 2010-es években több lépésben szervezte át a közszolgálati médiaszolgáltatást, egy rendszerbe vonva a korábban önállóan működő Magyar Televíziót, Magyar Rádiót, Duna Televíziót és a Magyar Távirati Irodát. A médiatörvény idei nyári módosításával a parlament az MTVA-t beolvasztotta a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt.-be. Az új társaság Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. néven működik tovább, míg az MTI önálló közszolgálati médiatartalom-szolgáltatóként folytatja tevékenységét.

A Független Közmédia Testület a pályázat meghirdetésekor azt közölte, hogy olyan vezetőt keres, aki elkötelezett a közmédia függetlensége, sokszínűsége, egyetemes elérhetősége, igényessége és elszámoltathatósága mellett. Az új vezérigazgató feladata lesz az is, hogy a közszolgálati médiaszolgáltatást tartalmában és technológiai szempontból egyaránt a közönség igényeihez igazítsa.

A kiírás értelmében a tisztségre olyan büntetlen előéletű, felsőfokú végzettséggel rendelkező magyar állampolgár nevezhető ki, aki legalább tízéves szakmai gyakorlattal és vezetői tapasztalattal rendelkezik.

A kiválasztási folyamatban az FKT tagjai egymástól függetlenül, pontozással értékelik a pályázatokat. A személyes meghallgatásokat követően két fordulóban szavaznak: először a jelöltek alkalmasságáról döntenek, majd a két legtöbb támogató szavazatot kapó pályázó közül választják ki a befutót. A végső döntést nyílt, egyszerű többségi szavazással hozzák meg. Amennyiben a testület nem tud eredményes döntést hozni, öt napon belül meg kell ismételnie a szavazást valamennyi pályázó részvételével. Ha ez is eredménytelen marad, a teljes pályázati eljárást újra kell indítani.