Több mint hatvanmilliárdot vágnak le a közmédia költségvetéséből – leépítéseket és műsormegszüntetéseket ad a Tisza jövőre

A finanszírozás átláthatóbbá tételére ugyanakkor még várni kell: a törvénymódosítás értelmében 2028-tól három évre szóló, külön törvényben elfogadott közmédia-költségvetés készülne, amelyben az egyes szolgáltatások támogatását is nevesíteni kell. A 2027-es esztendő így átmeneti év marad, amelyben az új intézményrendszernek már a jelentősen csökkentett forrásokból kell gazdálkodnia.

Már a választás előtt célkeresztbe került a közmédia

Magyar Péter már a választási kampányban világossá tette, hogy győzelme esetén gyökeresen átalakítja a közmédiát:

a közszolgálati hírszolgáltatás felfüggesztésével és a szervezet átalakításával fenyegetőzött, miközben a közmédiát rendszeresen a Fidesz propagandagépezetének nevezte.

A választási győzelmet követően július 7-én le is állították az M1 folyamatos hírcsatorna-funkcióját, és kezdetét vette az intézmény átvilágítása. Az átmeneti vezetés azzal indokolta a változásokat, hogy a korábbi működéstől megszabadulva független közszolgálati médiát kíván létrehozni.

Az ígért megújulásból egyelőre leginkább a leépítések és a megszüntetések láthatók. A Tisza-kormány a korábbi pazarlás felszámolására hivatkozik, ám miközben már 61 milliárd forinttal csökkentené a közmédia támogatását, továbbra sem világos, milyen műsorokkal, intézményekkel és létszámmal kívánja biztosítani a közszolgálati feladatok ellátását.