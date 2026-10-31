Több mint hatvanmilliárdot vágnak le a közmédia költségvetéséből – leépítéseket és műsormegszüntetéseket ad a Tisza jövőre

Új szervezetek, tisztázatlan finanszírozás
A pénzügyi megszorításokat a közmédia teljes szervezeti átalakítása kíséri. A nyáron elfogadott médiatörvény-módosítás nyomán az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató összevonásából létrejött a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., miközben a Magyar Távirati Iroda önálló nonprofit társaságként működik tovább. Az új rendszerben mindkét szervezet felett a Független Közmédia Testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat. A testület dönt a vezérigazgatók, a felügyelőbizottságok és a könyvvizsgálók személyéről, továbbá jelentős gazdálkodási kérdésekben is jóváhagyási joggal rendelkezik.
Az Országgyűlés szeptemberben megválasztotta a Független Közmédia Testület első hat tagját, miután a tiszás többség a parlamenti bizottságban korábban kétszer is leszavazta az ellenzéki frakciók jelöltjeit. A testület függetlensége így már a megalakulásakor politikai viták kereszttüzébe került.
A közmédia irányításában ráadásul nem ez az egyetlen testület. A Médiatanács továbbra is hatósági feladatokat lát el, míg a költségvetés előkészítésében a Közszolgálati Költségvetési Tanács működik közre. Utóbbi véleményezi az egyes társaságok pénzügyi terveit, a támogatások mértékéről azonban végső soron az Országgyűlés dönt.