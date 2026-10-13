Megerősítette a közmédia: jelentős leépítések jönnek

A közmédia indoklása szerint a megbízott vezetés egyik legfontosabb feladata a korábbi működés teljes körű szervezeti és szakmai átvilágítása, valamint a megújult működés előkészítése. A válaszban a közmédia a korábbi működést propagandamédiaként jellemezte, és azt írta, hogy a cél egy olyan közszolgálati rendszer kialakítása, amely a magyar társadalom független tájékoztatását szolgálja.

A végleges műsorstruktúra kialakítása a közmédia szerint nem tartozik az átmeneti időszak feladatai közé. Ezt a közeljövőben nyilvános pályázaton kiválasztott végleges vezetésnek kell majd meghatároznia.

Lapunk korábban olyan értesüléseket is kapott, amelyek szerint az M1 és a Duna televízió összevonása, valamint egy új csatorna létrehozása is felmerült. Értesüléseink szerint emellett a Duna World, az M2 és az M5 műsorszolgáltatásának átalakítása vagy megszüntetése is szóba került. A közmédia válaszában nem erősítette meg ezeket a konkrét terveket, a csatornák jövőjére vonatkozó kérdésekre általánosságban azt közölte, hogy a hosszú távú stratégiáról a végleges vezetés dönt majd.

Nem adtak egyértelmű választ az online rádiók jövőjéről

Lapunk a tematikus online rádiók esetleges átalakításáról, összevonásáról és megszüntetéséről is érdeklődött. A közmédia erre a kérdésre ugyanazt a választ adta, mint a televíziós csatornák jövőjét firtató megkeresésre: a hosszú távú stratégiát és annak megvalósítását a nyilvános pályázati eljárásban kiválasztott végleges vezetés határozza meg.

Értesüléseink szerint a tematikus online rádiók közül a Csukás Meserádió megszüntetése is felmerült, a Szakcsi Rádió esetében pedig szintén szóba kerülhet a szolgáltatás felszámolása.

Ezekkel a konkrét értesülésekkel kapcsolatban a közmédia nem adott külön tájékoztatást, így egyelőre nem tudni, hogy a két rádió jövőjéről született-e bármilyen döntés.

A válasz alapján tehát a tematikus online rádiók további működéséről sem született nyilvánosan ismertetett végleges döntés. A szolgáltatások jövőjét a közmédia által megjelölt stratégiai felülvizsgálat és az új vezetés későbbi döntései határozhatják meg.