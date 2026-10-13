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Megerősítette a közmédia: jelentős leépítések jönnek

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A közmédia vezetése szervezeti átalakítással és létszámcsökkentéssel számol, a leépítések pontos mértékéről azonban egyelőre nem közöltek adatokat. A Magyar Nemzet kérdésére azt is elismerték, hogy az M1 folyamatos hírcsatorna-funkciója július 7-én megszűnt. A televíziós csatornák és a tematikus online rádiók jövőjéről a később kiválasztott végleges vezetés dönthet.

Gábor Márton
2026. 10. 13. 15:24
Fotó: Mirkó István

A közmédia indoklása szerint a megbízott vezetés egyik legfontosabb feladata a korábbi működés teljes körű szervezeti és szakmai átvilágítása, valamint a megújult működés előkészítése. A válaszban a közmédia a korábbi működést propagandamédiaként jellemezte, és azt írta, hogy a cél egy olyan közszolgálati rendszer kialakítása, amely a magyar társadalom független tájékoztatását szolgálja.

A végleges műsorstruktúra kialakítása a közmédia szerint nem tartozik az átmeneti időszak feladatai közé. Ezt a közeljövőben nyilvános pályázaton kiválasztott végleges vezetésnek kell majd meghatároznia.

Lapunk korábban olyan értesüléseket is kapott, amelyek szerint az M1 és a Duna televízió összevonása, valamint egy új csatorna létrehozása is felmerült. Értesüléseink szerint emellett a Duna World, az M2 és az M5 műsorszolgáltatásának átalakítása vagy megszüntetése is szóba került. A közmédia válaszában nem erősítette meg ezeket a konkrét terveket, a csatornák jövőjére vonatkozó kérdésekre általánosságban azt közölte, hogy a hosszú távú stratégiáról a végleges vezetés dönt majd.

Nem adtak egyértelmű választ az online rádiók jövőjéről

Lapunk a tematikus online rádiók esetleges átalakításáról, összevonásáról és megszüntetéséről is érdeklődött. A közmédia erre a kérdésre ugyanazt a választ adta, mint a televíziós csatornák jövőjét firtató megkeresésre: a hosszú távú stratégiát és annak megvalósítását a nyilvános pályázati eljárásban kiválasztott végleges vezetés határozza meg.

Értesüléseink szerint a tematikus online rádiók közül a Csukás Meserádió megszüntetése is felmerült, a Szakcsi Rádió esetében pedig szintén szóba kerülhet a szolgáltatás felszámolása.

Ezekkel a konkrét értesülésekkel kapcsolatban a közmédia nem adott külön tájékoztatást, így egyelőre nem tudni, hogy a két rádió jövőjéről született-e bármilyen döntés.

A válasz alapján tehát a tematikus online rádiók további működéséről sem született nyilvánosan ismertetett végleges döntés. A szolgáltatások jövőjét a közmédia által megjelölt stratégiai felülvizsgálat és az új vezetés későbbi döntései határozhatják meg.

A belső feszültségekről is kérdeztük a közmédiát

Lapunk arra is választ kért, érzékelnek-e feszültségeket a régebb óta az intézményben dolgozó munkatársak és az újonnan érkezők között, és amennyiben igen, milyen intézkedéseket terveznek ezek kezelésére. A közmédia válaszában elismerte, hogy egy ilyen mértékű szervezeti és szakmai átalakítás során a feszültségek nem minden esetben kerülhetők el. Hozzátették: amennyiben szükséges, a végleges struktúra kialakítását követően a vezetőség lépéseket tesz majd ezek megszüntetésére.

Lapunk korábbi értesülései szerint a régi és az új munkatársak között komoly ellentétek alakultak ki. A közmédia válasza ugyanakkor nem tért ki arra, hogy jelenleg pontosan mely szervezeti egységeknél tapasztalhatók konfliktusok, illetve milyen konkrét intézkedéseket terveznek a helyzet kezelésére.

A közmédia működésének átvilágítása tehát még folyamatban van, az első szakasz a közeljövőben zárulhat le. A létszámcsökkentés tényét a szervezet megerősítette, annak pontos mértékéről azonban csak az egyeztetések után adnak tájékoztatást. A csatornák és az online rádiók jövőjéről pedig a közmédia közlése szerint a nyilvános pályázaton kiválasztott végleges vezetés dönt majd.

Borítókép: Illusztáció (Fotó: Mirkó István)

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