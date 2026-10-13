Komoly átalakítások jöhetnek a közmédiában, az M1 állandó hírszolgáltatása is megszűnhet

Az M1-et érintő lehetséges változtatások mellett a közmédia más csatornáinál is jelentős átalakítások következhetnek, több csatorna összevonása is felmerült. Többek között megszűnhet a Duna, Duna World, az M2 és az M5 csatornák műsorszolgáltatása is, a helyüket pedig egy egységes csatorna venné át.

A tematikus online rádiók is veszélybe kerülhetnek

A közmédia átalakítása a digitális szolgáltatásokat is érintheti. Értesüléseink szerint a tematikus online rádiók működése is veszélybe kerülhet, így ezeknek a szolgáltatásoknak a jövője is kérdésessé válhat. A tematikus online rádiók esetében a forrásunk a Csukás meserádió megszüntetét említette, emellett arra tett utalást, hogy a Szakcsi rádió esetében is felmerült a felszámolás ötlete.

Az ügyben kérdéseket intéztünk a közmédia felé. Amennyiben érkezik válasz, frissítjük a cikkünket.