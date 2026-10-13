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Komoly átalakítások jöhetnek a közmédiában, az M1 állandó hírszolgáltatása is megszűnhet

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Jelentős leépítések, csatorna-összevonások és a tematikus online rádiók jövőjét érintő változások is napirendre kerülhetnek a közmédiában. Információink szerint eközben komoly feszültségek alakultak ki a régebb óta ott dolgozó munkatársak és az újonnan érkezők között, miközben az új munkaerő felvétele is nehézségekbe ütközik.

Gábor Márton
2026. 10. 13. 14:02
Fotó: Havran Zoltán

Az M1-et érintő lehetséges változtatások mellett a közmédia más csatornáinál is jelentős átalakítások következhetnek, több csatorna összevonása is felmerült. Többek között megszűnhet a Duna, Duna World, az M2 és az M5 csatornák műsorszolgáltatása is, a helyüket pedig egy egységes csatorna venné át. 

A tematikus online rádiók is veszélybe kerülhetnek

A közmédia átalakítása a digitális szolgáltatásokat is érintheti. Értesüléseink szerint a tematikus online rádiók működése is veszélybe kerülhet, így ezeknek a szolgáltatásoknak a jövője is kérdésessé válhat. A tematikus online rádiók esetében a forrásunk a Csukás meserádió megszüntetét említette, emellett arra tett utalást, hogy a Szakcsi rádió esetében is felmerült a felszámolás ötlete. 

Az ügyben kérdéseket intéztünk a közmédia felé. Amennyiben érkezik válasz, frissítjük a cikkünket. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Havran Zoltán)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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