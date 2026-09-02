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A tiszások ismét leszavazták a közmédia-testület ellenzéki jelöltjeit

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Másodszor sem támogatta a Független Közmédia Testület ellenzéki jelöltjeit az Országgyűlés művelődési bizottságának tiszás többsége. Miközben Siklósi Beatrix, Martí Zoltán és Moys Zoltán jelölését ismét elutasították, a bizottság Bayer Judit médiajogászt javasolta a testület elnökének. Az ellenzéki delegáltak leszavazása már a múlt héten komoly politikai vitát váltott ki, a Fidesz szerint Magyar Péterék egy függetlennek nevezett testületben maguk akarják eldönteni, kik képviselhessék az ellenzéket.

Kárpáti András
2026. 09. 02. 14:56
Fotó: Bach Máté
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Új kulcsintézmény

A Független Közmédia Testület a Tisza közmédia-átalakításának egyik kulcsintézménye. A parlamenti többség június 23-án fogadta el azt a médiatörvény-módosítást, amely az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató megszüntetésével, illetve új közmédia-struktúra kialakításával számol. A testület tulajdonosi jogokat gyakorol az új Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt., valamint az MTI Nonprofit Zrt. felett, vagyis nem pusztán tanácsadó szerv, hanem az új közmédia egyik legfontosabb irányító és felügyeleti szerve. Kilenc tagjából hármat a kormánypárt, hármat az ellenzék, hármat pedig médiaszakmai szervezetek jelölnek. A konstrukciót amiatt is bírálták, hogy így hat politikai delegált áll szemben három szakmai taggal. A testület egyik legfontosabb feladata, hogy nyílt pályázaton kiválassza a közmédia állandó vezetését. Jelenleg az átalakítás átmeneti szakaszában Horváth P. András tölti be az ideiglenes szakmai vezetői szerepet. 

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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