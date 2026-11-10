Borítókép: Magyar Péter az Országgyűlés alakuló ülését követően (Fotó: Polyák Attila)
Már a MÚOSZ-nak is sok amit a Tisza-kormány művel, kemény kritikát mondtak Magyar Péterékről
Fél évvel a kormány megalakulása után sem működik megfelelően a minisztériumok sajtókommunikációja a Magyar Újságírók Országos Szövetsége szerint. A szervezet hárításról, elzárkózásról és érdemi válaszok helyett érkező semmitmondó reakciókról számolt be.
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