A hosszabb távú megoldás érdekében a Békési duzzasztómű gépészeti berendezéseinek korszerűsítését is tervezik. A fejlesztés célja, hogy a létesítmény a jövőben akár másodpercenként 200 köbméteres vízhozam biztonságos átvezetésére is alkalmas legyen.
Megjött az eső, de vele a baj is, nem minden duzzasztó bírja a terhelést
A hosszú, rendkívül száraz időszakot követően jelentős mennyiségű csapadék érkezett Magyarországra, ami lehetőséget teremt a vízkészletek pótlására. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság összehangolt vízvisszatartási munkálatokat indított, ugyanakkor egyes vízügyi létesítményeknél a műszaki korlátokra is figyelni kell.
Borítókép: Illusztráció (Fotó: Dénes Mártonfai)
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