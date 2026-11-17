Borítókép: Forsthoffer Ágnes házelnök (Forrás: Facebook/Forsthoffer Ágnes)
Nem kapták meg októberi tiszteletdíjukat a letartóztatásban lévő ellenzéki képviselők
Egyelőre nem számfejtették Hankó Balázs és Seszták Miklós októberi képviselői tiszteletdíját. A Fidesz és a KDNP ellenzéki politikusai több mint másfél hónapja vannak letartóztatásban, a parlamenti hivatal pedig a jogszabályi környezet tisztázására vár.
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