Magyar Péter berlini tárgyalása kudarc Magyarország számára

Ezt a követelőzést nevezte Robert Fico szlovák miniszterelnök tankönyvi zsarolásnak, míg Magyar Péter úgy fogalmazott: „Talán nem okozok meglepetést azzal, hogy közép-európai országként Magyarországnak kissé eltérő érdekei vannak. Mi nagyon fontosnak tartjuk, hogy a hagyományos politikák, amilyen az agrárpolitika, a kohéziós politika, illetőleg a nemzeti borítékok finanszírozása érdemben ne csökkenjen”.

Mint mondta, van mit dolgozni még ezen a költségvetésen minden oldalról. „Meg fogjuk találni a megoldást az uniós költségvetésre. Biztos vagyok benne” – tette hozzá, de konkrétumokat nem említett.