Ruff Bálint lépett, rendkívüli parlamenti ülést hívott össze

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Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes a kormány nevében. Az Országgyűlés november 16. és 18. között többek között a 2027-es költségvetésről, az Egyesült Államokkal kötött, polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos megállapodásról, valamint a balkáni katonai szerepvállalásról tárgyalhat.

Gábor Márton
2026. 11. 11. 11:57
Ruff Bálint lépett, rendkívüli parlamenti ülést hívott össze
Fotó: Ladóczki Balázs

Borítókép: Az Országgyűlés plenáris (Fotó: Ladóczki Balázs)

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Április 12-én több mint hárommillió transzgenerációsan traumatizált magyarországi lakos a többiek nyakára hozta mindazt, ami most van és ami lesz.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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