Borítókép: Az Országgyűlés plenáris (Fotó: Ladóczki Balázs)
Ruff Bálint lépett, rendkívüli parlamenti ülést hívott össze
Rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruff Bálint miniszterelnök-helyettes a kormány nevében. Az Országgyűlés november 16. és 18. között többek között a 2027-es költségvetésről, az Egyesült Államokkal kötött, polgári célú atomenergia-programmal kapcsolatos megállapodásról, valamint a balkáni katonai szerepvállalásról tárgyalhat.
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