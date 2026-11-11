Megtört a jég, válaszolt az NVVH: Szerintük nem is bővültek a hatásköreik, és az sem különös, hogy Orbán Áron kihallgatása után egy nappal jelent meg a módosító rendelet

A hivatal ugyanakkor a jogszabály-módosítások szükségességére vonatkozó további kérdésünkre már nem adott érdemi választ. Közölték, hogy az erre vonatkozó kérdés megválaszolására nem jogosultak, azzal a jogalkotóhoz kell fordulni.

Négy embert fogtak el az összehangolt akcióban

Mint arról korábban beszámoltunk, november 9-én a Nemzeti Nyomozó Iroda és az NVVH közös akciójában három férfit és egy nőt fogtak el. A hatóságok két folyamatban lévő büntetőeljárásban hajtottak végre nyomozati cselekményeket: az NNI embercsempészés, az NVVH pedig befolyással üzérkedés miatt folytat eljárást. Az ügyben Orbán Áron érintettsége is felmerült.

A történtek után Orbán Áron védője arról tájékoztatott, hogy ügyfele már hetekkel korábban felvette a kapcsolatot az NVVH-val, és együttműködést ajánlott a hivatalnak. Az ügyvéd szerint védence megadta elérhetőségeit, tartózkodási helyét, valamint azt is jelezte, hogy idézésre megjelenik. A védő az eljárás körülményeit és a két hatóság párhuzamos nyomozását is kifogásolta.

A szervezet a határköreit érintő ügyben ugyanakkor válaszolt, de nem adtak tájékoztatást az Orbán Áron nevével is összefüggésbe hozott vízumügyben végrehajtott elfogásokról.