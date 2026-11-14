Rühfertőzés jelent meg a Szent János Kórház pszichiátriai osztályán

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Több páciensnél is rühességre utaló tüneteket észleltek az Észak-budai Szent János Centrumkórház pszichiátriai rehabilitációs részlegén. Az intézmény megerősítette a fertőzés tényét, és járványügyi intézkedéseket rendelt el. Egy hozzátartozó ugyanakkor a higiéniai körülményeket is kifogásolta. A történtekkel kapcsolatban megkerestük az egészségügyi tárcát.

Gábor Márton
2026. 11. 14. 8:22
Rühfertőzés jelent meg a Szent János Kórház pszichiátriai osztályán
Fotó: Bach Máté

A kórház közlése szerint a kórházhigiéniai osztály haladéktalanul megtette a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket. Az intézmény tájékoztatása alapján izolációs és higiénés szabályokat alkalmaztak, gondoskodtak a szükséges kezelésről, valamint megkezdték a lehetséges kontaktok felkutatását.

A pszichiátriai osztály és a kórházhigiéniai részleg együttműködésével bőrgyógyász szakorvosok bevonásával elindult a betegek és az egészségügyi dolgozók szűrővizsgálata is. Emellett fokozott figyelmet fordítanak a betegkörnyezet fertőtlenítésére, valamint az ágyneműk és egyéb textíliák megfelelő kezelésére.

 

A történtekkel kapcsolatban megkerestük az egészségügyi tárcát, ha válaszolnak a kérdéseinkre frissítjük a cikket! 

 

Borítókép: A Szent János kórház főbejárata (Fotó: Bach Máté)

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