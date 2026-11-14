Rühfertőzés jelent meg a Szent János Kórház pszichiátriai osztályán

A kórház közlése szerint a kórházhigiéniai osztály haladéktalanul megtette a fertőzés továbbterjedésének megakadályozásához szükséges intézkedéseket. Az intézmény tájékoztatása alapján izolációs és higiénés szabályokat alkalmaztak, gondoskodtak a szükséges kezelésről, valamint megkezdték a lehetséges kontaktok felkutatását.

A pszichiátriai osztály és a kórházhigiéniai részleg együttműködésével bőrgyógyász szakorvosok bevonásával elindult a betegek és az egészségügyi dolgozók szűrővizsgálata is. Emellett fokozott figyelmet fordítanak a betegkörnyezet fertőtlenítésére, valamint az ágyneműk és egyéb textíliák megfelelő kezelésére.

A történtekkel kapcsolatban megkerestük az egészségügyi tárcát, ha válaszolnak a kérdéseinkre frissítjük a cikket!