A felhívást politikusok, szakszervezeti tisztségviselők, közgazdászok, egyetemi oktatók, újságírók és szociális területen dolgozó szakemberek írták alá. A támogatók között szerepel Schiffer András mellett Thürmer Gyula, a Munkáspárt elnöke, Szanyi Tibor korábbi országgyűlési és európai parlamenti képviselő, Demeter Márta volt országgyűlési képviselő, valamint Kiss László, Óbuda-Békásmegyer polgármestere is.
Schiffer András és Thürmer Gyula is a „rabszolgatörvény” eltörlését követeli Magyar Pétertől
Tizenhét pontban foglalták össze követeléseiket azok a közéleti szereplők és szakemberek, akik a magyar munkajogi szabályozás átfogó átalakítását sürgetik. A kezdeményezők a 2018-as „rabszolgatörvény” eltörlése mellett az álláskeresési járadék meghosszabbítását, önálló munkaügyi minisztérium felállítását és a 18 éves korig tartó tankötelezettség visszaállítását is szorgalmazzák.
Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Mirkó István)
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