Borítókép: Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter és Magyar Péter miniszterelnök (Forrás: Facebook/Hegedűs Zsolt)
Távozik Hegedűs Zsolt politikai főtanácsadója
December elsejétől már nem dolgozik az egészségügyi minisztériumban Gilly Gyula, Hegedűs Zsolt politikai főtanácsadója. A szakember távozását a minisztérium is megerősítette, döntését közös elhatározásként jellemezte.
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