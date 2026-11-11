Akár a fizetése száz százalékát is elkölthetné egy havi albérletre egy fiatal – országos sztrájkot tartanak Spanyolországban

A viharos időjárás ellenére is magas a részvétel

Az UGT és a CCOO szerint a sztrájkban való korai részvétel elérte a 90 százalékot a kikötőkben és az autóiparban, a gyárakban, köztük a Volkswagen és a SEAT barcelonai gyárában is „teljes leállásokról” számoltak.

Madrid And Barcelona Brace For 24-Hour General Strike Over Housing Crisis (Spain) 1111026 Spain's major trade unions, CCOO and UGT, have called a 24-hour nationwide general strike over housing issues, bringing workers and protesters onto the streets. https://t.co/f0QCSytlHF — john l (@Maeestro) November 11, 2026

A szakszervezetek a húsiparban 85 százalékos, a hulladékgyűjtésben 82 százalékos, az energiaszektorban pedig 75 százalékos korai részvételi arányt becsültek. Elmondták, hogy az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokban alacsonyabb, 38 százalékos, a postai szolgáltatásban pedig 35 százalékos a részvételi arány.

A délutáni hatalmas tiltakozó menetekre vonatkozó terveket két vihar, a Charles és a Bruna veszélyeztette, amelyek miatt az AEMET meteorológiai ügynökség 14 régióra adott ki riasztást az erős szél, a viharos tenger és a heves esőzések miatt.

Egy nagybani piacnál az éjjel összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel is. Könnygázt vetettek be, amikor néhány tucat demonstrálót akartak megfékezni.

19 millones de trabajadores en toda España están llamados hoy a la huelga general. Un paro que se da un día antes de que comience la campaña electoral. En Mercamadrid y en la cocheras en Valladolid ha habido cargas policiales contra los piquetes. En Mercabarna, los piquetes han quemado neumáticos como parte de la protesta https://t.co/COIRSShrMJ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) November 11, 2026

Sánchez nem jött ki jól a dolgokból

A sztrájk a hetek óta tartó tüntetéseket követi, melyeket egy 87 éves madridi nő kilakoltatása és halála váltott ki. Egy madridi kórházban hunyt el María del Carmen Abascal – közismertebb nevén Maricarmen –, akit szeptemberben rohamrendőrök erőszakkal, hordágyon cipelve raktak ki abból a lakásból, ahol több mint hét évtizeden át élt. Az idős asszony kilakoltatása olyan felháborodást és tüntetéshullámot váltott ki, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök kénytelen volt előre hozott választásokat kiírni november 29-ére.