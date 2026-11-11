Akár a fizetése száz százalékát is elkölthetné egy havi albérletre egy fiatal – országos sztrájkot tartanak Spanyolországban

A viharos időjárás ellenére is magas a részvétel
Az UGT és a CCOO szerint a sztrájkban való korai részvétel elérte a 90 százalékot a kikötőkben és az autóiparban, a gyárakban, köztük a Volkswagen és a SEAT barcelonai gyárában is „teljes leállásokról” számoltak.
A szakszervezetek a húsiparban 85 százalékos, a hulladékgyűjtésben 82 százalékos, az energiaszektorban pedig 75 százalékos korai részvételi arányt becsültek. Elmondták, hogy az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokban alacsonyabb, 38 százalékos, a postai szolgáltatásban pedig 35 százalékos a részvételi arány.
A délutáni hatalmas tiltakozó menetekre vonatkozó terveket két vihar, a Charles és a Bruna veszélyeztette, amelyek miatt az AEMET meteorológiai ügynökség 14 régióra adott ki riasztást az erős szél, a viharos tenger és a heves esőzések miatt.
Egy nagybani piacnál az éjjel összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel is. Könnygázt vetettek be, amikor néhány tucat demonstrálót akartak megfékezni.
Sánchez nem jött ki jól a dolgokból
A sztrájk a hetek óta tartó tüntetéseket követi, melyeket egy 87 éves madridi nő kilakoltatása és halála váltott ki. Egy madridi kórházban hunyt el María del Carmen Abascal – közismertebb nevén Maricarmen –, akit szeptemberben rohamrendőrök erőszakkal, hordágyon cipelve raktak ki abból a lakásból, ahol több mint hét évtizeden át élt. Az idős asszony kilakoltatása olyan felháborodást és tüntetéshullámot váltott ki, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök kénytelen volt előre hozott választásokat kiírni november 29-ére.