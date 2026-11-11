Akár a fizetése száz százalékát is elkölthetné egy havi albérletre egy fiatal – országos sztrájkot tartanak Spanyolországban

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A spanyol munkások szerdán általános sztrájkba léptek a viharos időjárás ellenére, tömeges tiltakozásként az ország lakhatási válsága ellen, néhány héttel az előrehozott általános választások előtt. Tizennégy év után ez az első általános sztrájk Spanyolországban.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 11. 12:40
Akár a fizetése száz százalékát is elkölthetné egy havi albérletre egy fiatal – országos sztrájkot tartanak Spanyolországban
Sztrájk Spanyolországban Fotó: ADRIA SALIDO Forrás: ANADOLU

A viharos időjárás ellenére is magas a részvétel

Az UGT és a CCOO szerint a sztrájkban való korai részvétel elérte a 90 százalékot a kikötőkben és az autóiparban, a gyárakban, köztük a Volkswagen és a SEAT barcelonai gyárában is „teljes leállásokról” számoltak.

A szakszervezetek a húsiparban 85 százalékos, a hulladékgyűjtésben 82 százalékos, az energiaszektorban pedig 75 százalékos korai részvételi arányt becsültek. Elmondták, hogy az egészségügyben és a szociális szolgáltatásokban alacsonyabb, 38 százalékos, a postai szolgáltatásban pedig 35 százalékos a részvételi arány.

A délutáni hatalmas tiltakozó menetekre vonatkozó terveket két vihar, a Charles és a Bruna veszélyeztette, amelyek miatt az AEMET meteorológiai ügynökség 14 régióra adott ki riasztást az erős szél, a viharos tenger és a heves esőzések miatt.

Egy nagybani piacnál az éjjel összecsaptak a rendőrök a tüntetőkkel is. Könnygázt vetettek be, amikor néhány tucat demonstrálót akartak megfékezni.

Sánchez nem jött ki jól a dolgokból

A sztrájk a hetek óta tartó tüntetéseket követi, melyeket egy 87 éves madridi nő kilakoltatása és halála váltott ki. Egy madridi kórházban hunyt el María del Carmen Abascal – közismertebb nevén Maricarmen –, akit szeptemberben rohamrendőrök erőszakkal, hordágyon cipelve raktak ki abból a lakásból, ahol több mint hét évtizeden át élt. Az idős asszony kilakoltatása olyan felháborodást és tüntetéshullámot váltott ki, hogy Pedro Sánchez miniszterelnök kénytelen volt előre hozott választásokat kiírni november 29-ére.

A kormány nagyrészt a számos régiót és települést irányító jobboldali ellenzéket hibáztatta a növekvő bérleti díjakért és a nem megfelelő lakáskínálatért.

Pedro Sánchez miniszterelnök, akinek a Szocialista Pártja lemarad a közvélemény-kutatásokban, abban reménykedik, hogy kihasználja a választók lakhatás miatti elégedetlenségét, és eltereli a politikai narratívát a belső körét érintő korrupciós ügyek sorozatáról és a múlt hónapban történt halálos vonatszerencsétlenségről.

A szakszervezeti vezetők és számos tüntető azonban éppen a központi kormányt teszik felelőssé a lakhatási válságért, valamint Spanyolország idei második halálos vonatszerencsétlenségéért.

Kedden a mozdonyvezetők a karbantartás és a biztonság terén további beruházásokat követeltek, ami széles körű közlekedési fennakadásokat okozott.

Spanyolországlakhatási válságsztrájkSzóljon hozzá!

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