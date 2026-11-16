Borítókép: Tisza-kormány (Forrás: Facebook)
Tisztogatás a Tisza-kormány minisztériumaiban: több száz dolgozót érintettek a személycserék
Jelentős személyi átrendeződés zajlott a Tisza-kormány minisztériumaiban a kormányváltást követően. A Vidék- és Településfejlesztési Minisztériumból 67 munkatárs távozott, miközben 113 új dolgozót vettek fel. Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztériumban 352 munkatárs jogviszonyának megszűnését rögzítették, közülük azonban 297 főt jogutódlással egy másik tárcához helyeztek át. Az adatok a tárcák közötti jelentős személyi mozgásokról árulkodnak.
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