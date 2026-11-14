Varga Judit szégyenletes színjátékot játszik, Magyar Péter legfeljebb nem elég óvatos a kormányszimpatizáns megmondóember szerint
Éles bírálatokat kapott Varga Judit az ATV Egyenes beszéd című műsorában, ahol Németh Péter egyenesen „szégyenletes színjátéknak” nevezte a volt igazságügyi miniszter szerepét a Magyar Péterrel folytatott nyilvános vitában. Miközben a volt tárcavezető fellépését tudatos politikai akcióként értékelte, a miniszterelnök viselkedését csupán azzal jellemezte, hogy időnként nem kellően óvatos.
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