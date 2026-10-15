Két terület, ahol egészen elképesztő béremelkedés ment végbe
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2021 és 2025 között egészen elképesztő béremelkedések történtek bizonyos magyar szakmákban. A háttérben lévő okokra Sebestyén Géza egyetemi docens világít rá, egyben felteszi a kérdést: vajon mennyire lesz hasonló a következő négy év bérdinamikája, mint a mögöttünk lévőé?
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