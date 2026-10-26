A Tisza első adóemelésének hatását hamarosan kétmillióan megérzik: ilyen ütemben drágulhat a dohányáru

Fontosabb a dohányosoknak, miként alakulnak majd az árak.

A várakozás szerint a trafikokban elkért összeg ütemesen emelkedik majd, a gyártók, forgalmazók általában nem egyszerre zúdítják rá a fogyasztókra az adónövelés nyomán bekövetkező emelkedést.

Az árakat jelenleg hetente kétszer emelhetik: hétfőn és csütörtökön.

Mennyivel drágul a bagó?

Kérdés, összességében mennyivel. A változtatás a cigaretta esetében mintegy 5, a hevített dohánytermékek esetében nagyjából 10 százalékos emelkedést eredményez a végső árban, attól függően, hogy a gyártók mekkora mértékben hárítják át a jövedékiadó-emelést a fogyasztókra. Másként számolt a Magyar Dohány-kiskereskedők Szövetsége, amely a jogszabály elfogadása idején úgy becsülte: a jövedékiadó-emelés nyomán akár 300 forinttal is drágulhatnak egyes dohánytermékek. Gondolatmenetük azonban itt nem állt meg. Megemlítették, hogy a dohánytermékek ára az átlagos, munkabérből élő fogyasztók számára már jelenleg is a megfizethetőség határán mozog.

Felidézték egy tavalyi kutatásuk eredményét, eszerint a válaszadók 20 százaléka tartotta a legfontosabb tényezőnek a termék árát, 21 százalék pedig már akkor azt mondta, hogy a jogszerű kereskedelemben kapható árucikkek árát nem tudja vagy nem hajlandó megfizetni.

A szervezet attól tart, hogy az év vége előttre időzített újabb áremelés tömegesen fordítja majd a vásárlókat a legális és ellenőrzött beszerzési csatornák helyett a szervezett bűnözői csoportok által uralt feketepiac irányába. A szövetségnél megjegyezték emellett, hogy az áremelkedés miatt a dohánytermékek iránti kereslet nem szűnik majd meg egy csapásra, legfeljebb új utat talál magának. Nyilván az illegális források felé.

Feketébe hajlik majd?

Azok pedig bőven akadnak.

Becslések szerint a dohány-feketepiac mértéke idehaza nagyjából 15-20 százalékos lehet, akadt olyan szakmabéli beszélgetőtársunk, aki ennél is nagyobb számot becsült.

Amíg a feketepiac nehezen mérhető, a trafikok forgalma annál könnyebben. A Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságától megtudtuk azt is, hogy míg öt éve, 2021-ben több mint 6,8 milliárd szál cigarettát adtak el a hazai dohányboltok, addig tavaly 5,3 milliárd szálat. Ugyanennyi idő alatt az értékesített cigarettadohány 4000 tonnáról évi 3000 tonnára csökkent, és a hevített termékeknél is visszaesést jelent a tavalyi 2,7 milliárd szálas eladott mennyiség. Nőtt ugyanakkor a dohányzási célú gyógynövénytermékek piaca, pontosan úgy, mint a nikotinos párnáké. A hatóság számai szerint tehát a forgalom néhány terméktípus kivételével csökkenő tendenciát mutat.

Ez pedig a fogyasztási szokások átalakulása mellett arra vezethető vissza, hogy a feketézés számottevő a dohánypiacon.

Tehát a szakmai becslés és a hatósági tapasztalat is arról árulkodik, hogy az illegális viszonyok jelentősek a dohánypia­con. Ez azonban a jelek szerint nem zavarta a kormányt abban, hogy egy markánsnak mondható jövedékiadó-emelésről határozzon.

Borítókép: Dohánybolt Békéscsabán 2023-ban