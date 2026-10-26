A Tisza első adóemelésének hatását hamarosan kétmillióan megérzik: ilyen ütemben drágulhat a dohányáru

Legalább kétmillióan vannak
Hogy a pénz valójában hol landol majd, az talán sosem derül ki, az ugyanakkor nagyjából sejthető, hogy honnan érkezik. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025-ben a társadalom nagyjából 24 százaléka fogyasztott hagyományos dohánytermékeket, ami durván kétmillió – 15 évesnél idősebb – fiatalt és felnőttet jelentett. Nem volt ennyire biztos a dolgában a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága, amikor náluk érdeklődtünk a dohányosok számát illetően. Az elmúlt években a dohánykereskedelmet felügyelő állami szervezet – amelynek felszámolását egyébként a Tisza-kormány már megkezdte – kérdésünkre létszámadatot nem közölt, azt ugyanakkor rögzítette, hogy az elmúlt öt évben a dohányosok tábora bizonyosan csökkent idehaza.
A hatóság megjegyezte azt is, hogy a fogyasztók számát meglehetősen sok tényező befolyásolhatja, az egyik leglényegesebb az ár.
Mikor jön drágulás?
Időzzünk el egy kicsit ennél, az árnál! Amikor a lehetséges áremelkedés mértékéről kérdezősködtünk, iparági szereplők arra hívták fel a figyelmünket, hogy most éppen az történik, ami minden adóemelésnél történni szokott. A kiskereskedők, azaz a trafikosok annyi dohányárut vesznek, amennyit csak tudnak: betáraznak a termékekből még az alacsony adó mellett. Ez lépéskényszerbe hozza a nagykereskedőket is, hatalmas a kereslet, így ezek a szereplők annyi terméket bocsátanak áruba, amennyit csak lehet. A trafikpiac tehát most pörög, hogy novemberben, az adóemelés élesedésével visszaessen, majd decemberre újra visszaérjen a megszokott kerékvágásba.