Újabb elbocsátások egy hazai gyárban, és ez még csak a kezdet

Az SK On Hungary a dél-koreai SK Innovation érdekeltsége. A cég Komáromban rendelkezik egy gyártóhellyel, ahol elektromos autók számára készít akkumulátorokat, Iváncsa község mellett pedig egy újabb, megközelítőleg 30 GWh kapacitású gyárat létesített, ahol a tömeggyártás 2024 májusában kezdődött.

A nyilvános cégadatok szerint az SK On Hungary Kft. komáromi és iváncsai telephelyén 2025-ben 1819 főt foglalkoztatott, míg egy évvel korábban még 2700 főt.

A társaság 2025. évi árbevétele 1,182 milliárd dollár (378 milliárd forint) volt 335 millió dollár (107 milliárd forint) adózott eredmény mellett. Az ezt megelőző üzleti évben 985 millió dollár (315 milliárd forint) árbevétel mellett 28,3 millió dollár (9 milliárd forint) nyereséget realizált.