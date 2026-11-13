Határozottan negatív útra lépett az építőipar

Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének (ÉVOSZ) elnöke az ágazat helyzetéről szólva már korábban világossá tette, hogy

a hazai építőipar négyéves lejtmenetben van, a vállalkozások átlagos árbevétel-arányos jövedelmezősége pedig három százalék körülire szűkült.

Bár a hazai tervezői és kivitelezői kapacitás elegendő lenne ahhoz, hogy a jelenlegi tizenhárom-tizennégyezer helyett évente akár huszonötezer új lakás is felépüljön, ehhez fizetőképes keresletre és kiszámítható állami szabályozásra lenne szükség. A tartós megrendeléshiány következtében a cégfluktuáció továbbra is magas, és még a talpon maradó vállalkozásoknál is megkezdődött a szakmai műhelyek fokozatos leépülése.

Késik a kilábalás

A rövid távú kilátásokat tekintve Horti Flóra, az MBH Elemzési Centrum elemzője arra számít, hogy az év végére negatív tartományba, vagyis technikai recesszióba csúszhat a magyar építőipar teljesítménye. A kormányzati oldalról belengetett Wekerle Plusz program – amely négy év alatt 550 millió eurót szán az első lakáshoz jutók támogatására, további 633 milliárd forintot pedig energetikai felújításokra – középtávon hozhat ugyan némi keresletélénkülést, ám az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének számításai szerint a teljes ágazat érdemi kilábalására 2028 előtt aligha lehet számítani.